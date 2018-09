15 órakor: SZVSE-Ferencváros - Szalai István díszpolgár lett

Nem tiltotta meg az álmodozást. Brinszky Adrián (jobbra) mentálisan is próbálja felkészíteni az SZVSE-t a nagy meccsre. Fotó: Frank Yvette

Labdarúgó magyar kupa, 6. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 2800 néző. Vezeti: Antal Péter (Bornemissza, Garai).Pluhár - Kormányos, Vastag, Bilics, Csamangó - Pócs D., Végh - Juhász S., Kelemen, Nagypál - Seres.: Brinszky Adrián.Holczer - Lovrencsics G., Otigba, Blazic, Leandro - Sigér, Szpirovszki, Pertjak, Csernik - Böde, Lanzafame.Sergei Rebrov.lassan jönnek a csapatok, kezdődhet a mérkőzés. A fedett lelátó megtelt, a Kossuth Lajos sugárúti állóoldalon a főbejárattól a felezővonalig terjedő szakaszon két-három sorban állnak - közel 3000 a nézőszám.már ünnepel az SZVSE-stadion közel 3000 fős közönsége: Szeged díszpolgára címet kapott Szalai István, Dzsínó, aki világéletében a kék-fekete színeket szolgálta játékosként, másod-, majd vezetőedzőként egyaránt.nem tartalékol a Fradi, azaz elég erős kezdővel áll ki a vendégegyüttes. Ha van hozadéka a hétvégi magyarkupa-fordulónak, akkor ez mindenképpen az, hiszen nem kell hétköznap utazni, és a meghatátozó játékosokat pihentetni.Eljött a nagy nap, amit a Csongrád megyei és szegedi futballdrukkerek a sorsolás pillanata óta vártak: Szegedre érkezik a Ferencváros. A 29-szeres magyar bajnok és 23-szoros kupagyőztes zöld-fehér együttes vendégjátéka tartja lázban a futballkedvelőket. Az SZVSE labdarúgói most irigyelt személyek, hiszen akár olyan válogatott futballisták ellen játszhatnak, mint Böde Dániel vagy Varga Roland. Kérdés persze, milyen csapatot tesz fel a pályára a Fradi ukrán edzője, Szerhij Rebrov, de bárki is fusson ki a pályára, a nézők és a játékosok bizonyára egy örökre emlékezetes meccsel lesznek gazdagabbak.–Természetesen nincs megtiltva senkinek, hogy álmodozzon, de erre a színvonalra nem tudunk felkészülni. A magunk módján a legtöbbet megtesszük, a heti edzések során inkább mentálisan igyekeztünk felkészíteni a társaságot. Nem tudjuk szimulálni, hogy ez a közeg ösztönzőleg vagy bénítóan hat a játékosokra. A kupameccs mellett a jövő héten ránk váró két bajnokiból kell a legjobban kijönnünk, de úgy nem mehetünk neki a Fradi elleni kupameccsnek, hogy legyünk túl rajta. Ezt meg kell élni! – fogalmazott Brinszky Adrián, az SZVSE edzője.Ma 8 és 12 óra között még lehet állójegyet vásárolni az SZVSE-pályán, közvetlenül a meccs előtt azonban már nem lesz értékesítés. A szervezők kérik, hogy aki teheti, tömegközlekedéssel közelítse meg a stadiont. Ezt segítheti az is, hogy ma van az autómentes nap, így egy forgalmi engedély felmutatásával két felnőtt plusz három gyermek ingyen utazhat a szegedi tömegközlekedési járműveken. A 15 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport tévé élőben közvetíti, a delmagyar.hu pedig szöveges közvetítéssel jelentkezik róla.