72 percig jól állt a Tiszasziget

Tiszasziget–Tiszaújváros 1–3 (1–1)

Labdarúgó Magyar Kupa, 6. forduló. Tiszasziget, 250 néző. Vezette: Katona Balázs (Flinta, Belicza).

Tiszasziget: Czirják – Rádi, Papp, Rutai, Drágity (Bernát), Fodor, Deák (Skribek), Bálint, Bánóczki (Juhász), Kökény, Kántor. Játékos-edző: Bernát Péter.

Tiszaújváros: Herceg – Pap (Hussein), Nagy, Lipusz (Burics), Bussy, Lippai, Nagy, Orosz, Kertész, Papp, Molnár. Edző: Gerliczki Máté.

Gólszerzők: Rutai (38.), ill. Kertész (17., 72.), Molnár (92.).



Az NB III-as ellenféllel szemben remekül tartotta magát hazai pályán a megyeegyes Tiszasziget, egészen a 72. percig remekül állt, hiszen a vendégek hiába szereztek vezetést, még a félidő előtt válaszolt a Bernát-legénység. Nem is akárhogyan: Rutai Balázs a tizenhatos vonaláról bombagóllal lőtte ki a felső sarkot.



Rutainak később egy kapufája is volt, és ezenfelül a Tiszaszigetnek több helyzete is akadt, helytállt profi ellenfelével szemben, amely a hajrában Kertész és Molnár találatával eldöntötte a továbbjutás sorsát.



Bernát Péter: – Gratulálok a fiúknak, ilyen hozzáállást várok tőlük minden héten! Minden tekintetben felvettük a versenyt esélyesebb ellenfelünkkel, remek meccset vívtunk, több ilyenre lenne szükség a fejlődéshez.