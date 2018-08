A Szeged új mesterének célja a visszajutás

– Hol tart a csapat a felkészülésben?

– Egy rossz szavam nem lehet a srácokra, mindent, amit elterveztem eddig, végrehajtotta a csapat. Kiválóan dolgoznak, így pedig könnyű a munka.



– Milyen újból Szegeden?

– Csodás! Egy álmom volt, hogy egyszer itt legyek edző, és ez most valóra vált. Örülök, hogy itt lehetek! Örömmel tértem haza Németországból, és vállaltam el a munkát, amely komoly kihívás.



– Idén búcsúzott az első osztálytól a csapat, csak az OB I/B-ben szerepelhet. Mit vár az új szezontól?

– Megmondom őszintén, hogy vissza nem szeretnék nézni, nem szeretnénk azzal foglalkozni, hogy mi volt, mi történt az elmúlt szezonban. Nem beszélünk arról, hogy mi volt tavaly, ebben a játékosok is partnerek. Csak előre nézünk, reményeim szerint egyből visszakerülünk az OB I-be.







– Mi játssza most a főszerepet az edzéseken?

– Még mindig a fizikai felkészítés, sokat úszunk, dolgozunk lábra, de azért előkerül a labda is, leginkább az esti edzéseken veszünk már át taktikai elemeket. Hamarosan edzőtáborozni indulunk, és több edzőmeccset is játszunk.



– Várják már a játékosok a meccseket?

– Igen, és edzőtáborba is megyünk. Jövő héten Nagykanizsán szerepelünk egy tornán, ahol a házigazda mellett az YBL és a BVSC II. szerepel, akik közvetlen riválisaink lesznek a bajnokságban. Ezután utazunk Németországba, ahol edzőtáborozunk, ezt egy hétvégi, svájci torna zárja majd, így igazán mozgalmas napok elé nézünk.



– Teljesen átalakult a keret, mennyire sikerült összekovácsolni a fiúkat?

– A tavalyi keretből négyen maradtak, így teljesen kicserélődött a társaság. Jó úton járunk, ahogy említettem, mindenben partnerek a fiúk, így könnyen megy a munka. Számomra fontos az összetartás, így erre is különös figyelmet szentelünk.