A szegedi szélső is hosszabbított az ETO-val

Hétfőn jelentette be a Győri Audi ETO KC, hogy a két norvég klasszis, Veronica Kristiansen és Kari Brattset, valamint a francia kapus, Amandine Leynaud mellett három játékosával is szerződést hosszabbított.Az érintettek között van a fiatal szegedi szélső, Puhalák Szidónia is. A 21 éves, Bajnokok Ligája-győztes kézilabdázó egy plusz egyéves szerződést írt alá a Rába-parti klubbal.- Természetesen nagyon boldog vagyok, hiszen minden kisgyermek álma, hogy Győrben játszhasson egyszer. Szeretnék stabil játékos lenni itt, az Audi ETO-ban, ez most a következő célom, és persze szeretnék mindent megnyerni a csapattal. Remélem, jó játékkal tudom meghálálni a bizalmat - fogalmazott az etokc.hu-n Puhalák Szidónia.A győri klub Szidónia mellett Tomori Zsuzsannával és Kiss Évával is meghosszabbította szerződését.