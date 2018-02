A Szentes győzelemmel, a Szeged vereséggel kezdte a középszakaszt

Szombaton megkezdődtek a középszakasz küzdelmei a férfi vízilabda OB I-ben, mindkét Csongrád megyei együttes az alsóház küzdelmeiben lesz érdekelt.



A ContiTech Szeged Kaposvárra utazott, ahol a rossz kezdés megpecsételte a Tisza-partiak sorsát, hiszen az első szegedi gólra a második negyed harmadik percéig kellett várni, ám ekkora már 5-0-ra vezetett a Kaposvár. Négy gólnál közelebb már nem tudott zárkózni a Szeged, amely ugyan megnyerte a harmadik negyedet, de továbbra is pont nélkül áll a bajnokságban.



A Szentes sikerrel kezdte a bajnokság második szakaszát: ugyan a harmadik negyedig nem alakult ki egygólosnál nagyobb különbség, ám Palotás Gergely emberfórból szerzett találata után 5-3-ra vezetett a Szentes, amely háromgólos távolságra is meglépett. Ez el is döntötte a találkozót a Kurca-parti együttes, a sikerből a pazarul védő György Dávid is alaposan kivette a részét, hiszen 16 lövésből mindössze négy gólt kapott.



A Szeged legközelebb március 3-án, a Szombathely ellen játszik hazai pályán, míg a Szentes ugyanekkor Kaposvárra utazik.



Férfi vízilabda OB I, Középszakasz, alsóház, 1. forduló



Kaposvár - ContiTech Szeged 11-5 (4-0, 3-1, 1-3, 3-1)

Gól: Giga 4, Varga Zs. 2, Juhász-Szelei 2, Vindisch, Dobos, Lukács ill. Berki, Zsigri, Szilvasán P., Fodor, Mekkel.



Szentes - Szombathely 9-4 (2-2, 2-1, 3-1, 2-0)

Gól: Visnyakov 3, Palotás 2, Takács, Nagy M., Pellei, Werner ill. Ekler 3, Polovic.