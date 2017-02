Albertirsán folytatja a SZEOL

Fotó: Frank Yvette

Még sétálni sem jó ebben a hideg időben. Gyakran nulla Celsius-fok alatt van a hőmérséklet a kora délutáni órákban is, a nap ritkán bukkan elő, a délelőtti ködben pedig látni is alig lehet.Edzeni viszont kell a SZEOL SC labdarúgóinak, hiszen vasárnap Albertirsán 14 órától a Cegléd ellen folytatja az NB II-es bajnokságot a csapat. Az eligazítás után a meleg kiskundorozsmai öltözőfolyosóról gyorsan kivonul az együttes a hideg műfűre, amely ugyanolyan deres, mint a rendes füves pálya, viszont használható, ellentétben a másik talajjal.

A bemelegítést az új csapatkapitány, Vágó Levente – helyettese Tomisics Stefan lesz a tavaszi szezonban – vezeti, amely laza futásból és nyújtásból áll. Középen Vágó, körülötte a további 23 játékos, és csak a „cséká" hangját hallani, a fegyelem tapintható. Közben Zoran Kuntics vezetőedző és Bagdi Ferenc kapusedző elkészíti a „repteret", a bóják és a műanyag akadályok ugyanis úgy néznek ki, mint egy kisebb ferihegyi leszállópálya.Jönnek is a bemelegített játékosok. Zoran Kuntics gyakran dicsér (Bravó, Lenyó – a kapus Leindlernek; Ez az, Ricsi – a felépült támadó középpályásnak, Nagy Richárdnak), miközben a térdek és a bokák pattognak, a bóják pedig néha útban vannak.Becsülettel végezte a munkát a három kapus, kell nekik is a robbanékonyság, a dinamika, és nem csak a vonalon vagy a 16-oson belül. A német Manuel Neuer példájából kiindulva ez a poszt voltaképpen a 11. mezőnyjátékost is jelentheti. Ami érdekes: a trióból az 1995-ös születésű Leindler Domonkos a legidősebb, az új kapus, Prokop Rostislav 1996-os, míg Siska Richárd 1998-as.– A szezon elején megadtuk a lehetőséget a két szegedi származású kapusnak, hogy bizonyítsanak az NB II-ben is – mondta Bagdi. – A teljesítményük azonban nem volt kiegyensúlyozott, és mivel Dongó megunta a védést, így mindenképpen lépnünk kellett. Olyan kapust akartunk hozni, akivel egészséges versenyhelyzet alakul ki a kezdő posztért. A speciális helyzetünkre tekintettel Szegedre hívtuk a jelölteket, hogy nézzék meg, milyen körülmények között dolgozunk, milyen a csapat és milyen a stáb. Prokop volt az, aki mindezt vállalta, eljött, ráadásul nekünk is tetszett. Nyílttá vált a harc, és mindkettő olyan formában várja a rajtot, hogy a szakmai stábunk nyugodt lehet. Siska a legfiatalabb, ő is keményen dolgozik, és jó úton halad azért, hogy megfelelő vetélytársa legyen a nála rutinosabbaknak.Ha tehát ezen múlik, a SZEOL bennmarad. De nem csak ezen múlik... Az örök angol igazság úgy szól: a biztos bennmaradáshoz annyi pontot kell gyűjteni egy csapatnak, ahány forduló van. A SZEOL az ősszel 11 pontot szerzett, így a 38-hoz még 27 szükséges. A hátralévő 18 fordulóból 9 mérkőzést, a felét kellene megnyerni. Szép feladat!