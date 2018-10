Belejött a gólszerzésbe - Máté János szerint fontos, hogy mélységből is jön a veszély

Lendületben. Máté János (középen) már tizenegy gólnál jár az NB III-ban. Fotó: Kuklis István

Ezt várja a szakvezetés – tartja a régi, inkább vicces, mint futballmondás. A Szeged-Grosics Akadémia támadója, Máté János (28) négy gólt lőtt a Hódmezővásárhelyi FC elleni mérkőzésen a labdarúgó NB III 9. fordulójában, ezzel eldöntötte az 5–0-ra megnyert párharcot. Az NB I-ben 30 meccsen 5, az NB II-ben 149 találkozón 61 gólt szerzett labdarúgótól a múltja alapján nagyjából tényleg ezt a gólerős játékot lehet várni, bár azt ő sem ígérheti meg, hogy mindig így lesz.– Mondhatjuk, hogy belejöttem a gólszerzésbe, hiszen a kecskeméti dupla után most négy gólt szereztem – mondta Máté. – A második és harmadik gól 11-esből született, az elsőnél egy beadás után érkeztem a hosszún, és fejeltem a rövidbe, majd kapu előtti kavarodásnál csaptam le a labdára, és lőttem a kapuba. Telik az idő, az új játékosok lassan megszokják a többieket, így azt a magot, amely együtt maradt, és így én is azt a rendszert, amelybe belekerültem. Hosszú távú céljaink vannak, amelynek végén a feljutást szeretnénk ünnepelni. Ám az út közben előfordulnak hibák, ilyen volt 3–1-es vezetésről a kecskeméti iksz is. Sorsdöntő hónap előtt állunk: megyünk a Kozármislenyhez és Iváncsára, jön a Dunaújváros és a Szentlőrinc, és még ott van a SZEOL elleni rangadó is.A tabella jelenlegi éllovasa a Szentlőrinc.– Fiatal, gyors csapat, lendületben vannak. Minden tiszteletünk az övék, de szerintem erőn felül teljesítenek – nyilatkozta Máté. – A legnagyobb riválisunknak a Dunaújvárost tartom, és majd az dönt ebben a versenyfutásban, ki tud kiegyensúlyozottabban teljesíteni az úgynevezett kötelező győzelmek alkalmával. Sokat számíthat, hogy megvannak azok a rutinos játékosok a csapatban, akik ilyenkor dönthetnek. Egy támadó sosem elégedett, de nem lehetek elégedetlen a 11 szerzett gólommal. A következő időszakban még inkább szüksége lesz a csapatnak a találataimra.Cigan, Germán, Máté. Vannak olyan csapatok, amelyek örülnének egy ilyen szintű támadónak – a Szeged-Grosics Akadémiában egyszerre van pályán ez a trió.– Azért egymást nem lökdössük a kapu előtt, hiszen Cigan visszavont centert játszik, Germán Tomi pedig a védők előtt szerepel. Így azonban ha ideveszem Oláh Gergőt is, mélységből böven érkezik a gólveszély, amely egy betömörülő ellenfélnél, és valljuk be, az NB III-ban többnyire ilyen csapatok vannak, extrát adhat.