Bravúrok és esélyek: a 16. fordulót rendezik a labdarúgó NB III-ban

Az egyik csapat a bennmaradásért, a másik a bajnoki címért harcol: vasárnap 13 órától Makón játszik a Szeged- Grosics Akadémia.– Öt-hat pontot elszórtunk az idény során, és igazi bravúrra nem is voltunk képesek – nyilatkozta Magyar György , a Makó játékos-edzője. – Van miért visszavágnunk az első fordulóban elszenvedett 4–1-es vereségért, de nem mi vagyunk a meccs esélyesei, sőt 80:20 százalékban a vendégeink. Furán szerepelünk, fura eredményekkel, és ha most bravúrt érnénk el, ezt a tételt igazolnánk. Legutóbb nyolc helyzetet hagytunk ki, a Dunaújváros kettőből egyszer betalált, azaz ha az ilyen erős riválisokkal szemben ennyiszer eljutunk a kapuig, akkor egy pontra most is jók lehetünk. Itt a bravúr ideje!– A helyi derbiket meg kell nyerni, ez nem is vitás. Tesszük a dolgunkat, elvégezzük a munkánkat, folytatni kell a jó és pozitív futballt. Tiszteletben tartjuk az ellenfelet, de a három pont megszerzése a célunk – mondta Joao Janeiro , a Szeged-Grosics Akadémia portugál edzője.Az első játszik a harmadikkal – igazi rangadóval zárul a labdarúgó NB III Közép csoportjának ősze, amelyben a SZEOL SC Szentlőrincre látogat.– Jó passzban vagyunk, és a téli tabellát szorossá tehetjük, így bravúrra készülünk – vélte Siha Zsolt , a SZEOL SC vezetőedzője. – Az egész ligára jellemző, hogy kevés a gól, amely például a szervezettségre utal. Ilyen csapat a Szentlőrinc, de ilyenek vagyunk mi is. A szerepléshez sok apró puzzle-darabkának kell összeállnia, ebben most a holnapi ellenfelünk a legjobb. Megérdemelten nyerték meg az őszi szezont, hiszen a kupasikerekkel együtt egymás után 14 mérkőzésen győztek.A Hódmezővásárhelyi FC az őszi utolsó fordulóban szerezte meg a második győzelmét. Hogy ebből két részből álló sorozat legyen, holnap nyerni kellene Budapesten is.– Jókor jött a siker, de megint fogyott a keret két játékossal – mondta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője. – Ezt a fél évet nem tesszük ki az ablakba, az biztos, nem vagyunk szerencsések a sérüléseket illetően. Győzelmet szalasztottunk el itthon a Rákosmente ellen, most pedig az dönt, ki küzd majd jobban. Nyerni szeretnénk.