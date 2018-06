Csabi nevetett a végén: a HFC U10-es csapatával néztük a Lengyelország-Szenegál meccset

– Újpestes zászló, magyarok vannak kint! – csodálkoztak a HFC U10-es csapatának lelkes játékosai a lengyel-szenegál derbi előtt, amikor a kivetítőre pillantottak. Ekkor már majszoltá a pattogatott kukoricát, és ittá a limonádét, így üdvözlünk minden gyerekcsapatot a Délmagyarország és a Hági Udvar özös vb-klubjában. Na és persze szurkolói lufikkal, amelyek a rajt előtt még az asztalon pihentek, hiszen a kicsik ittá Robert Lewandowski minden szavát a sajtótájékoztatót figyelve. Aztán a meccse előtt egy ülön derbit rendeztek: lerohantá a csocsóasztalt egy gyors rangadóra, amit a pirosak 3-0-ra nyertek a ékek ellen. Utána már mindenki é volt, a lufik és a pólóik is, és egy kivétellel mindenki a "Hajrá Lengyelország!" rigmust kezdté el. Csabi volt a kivétel, ő a szenegáliaknak drukkolt, amire társai önnyedén mondtá : ááá, ő kapura sem tudnak majd lőni. Csabi nevetett a végén.A szurkolói párbaj után Kecskés Ákos sztárvendégként érkezett, aki elmondta: vásárhelyi nevelésű futballistakánt tudja, hogy milyen nehéz Csongrád megyéből a légióskodásig jutni, de nem lehetetlen.Ezzel egyetértett Bálint László, a HFC U10-es csapatának edzője is, hiszen komoly háttérmunka zajlik Hódmezővásárhelyen. A SZEOL SC után a HFC rendelkezik a második legnagyobb utánpótlással Csongrád megyében, több mint 300 gyerek pallérozódik az egyesületnél, ahol 17 edző dolgozik a fiatalokkal.– Remek kezdeményezés volt a klubtól, hogy óvodás korban is adjunk edzéslehetőséget, nagyon szervezett munkával értü el ezt a nagy utánpótlásbázist. Fedett pályánk is van, így minden örülmény adott a jó munkához – emelte ki Bálint László.- A B és C jelű Bozsik tornákon indulunk, az Interligával együtt így 16 fordulóban kell helytállniuk a srácoknak. Emellett telente futsal-, nyaranta strandlabdarúgó tornákon indulunk. Jelenleg nem az eredményesség a fő szempont, hanem a játé szeretete és az alapok elsajátítása. Az első bajnoki szezonban eljutottak oda, hogy megértetté , amit Kecskés Ákos is üzent nekik: igazi sportemberként kell helytállni minden edzésen, és annak a tvégi meccsen meglesz az eredménye. Ennek egyértelmű jele volt az Orosháza elleni sikerünk, ami nagy meglepetés volt, hiszen ellenfelünk alig kapott ki a Bozsik tornákon. ülföldi élményünk is volt, hiszen egy franciaországi tornán az ötödik helyet szereztü meg, a negyeddöntőben a Monaco állított meg minket, de a szintén nagynevű Nizza előtt végeztünk.- Nem ismertem a szengáliakat, de Manét és Koulibalyt igen, és bennü nagyon bíztam, még akkor is, ha a többiek azt mondtá , esélyü sincs. Hároméves korban kezdtem játszani az ovifocis csoportban, csatár vagyok, a szezonban tizennégy gólt rúgtam. Nagyon szeretem a csapatot, jó a özösség.- A lengyelek fizikálisan nagyon erősek, és pár rendkívül tapasztalt játékosuk is van, illetve náluk játszik a világ talán legjobb csatára is Robert Lewandowski személyében. Szinte mindenki topbajnokságban játszik, mindezt mérlegelve pedig nehéz elképzelni, hogy kiesnének a csoportból. A továbbjutás abszolút meglehet, egy szép eredményben bízhatnak a lengyelek, de talán kell még egy- ét torna, hogy negyeddöntőre esélyes válogatottak özé soroljuk őket. Nagy jövő előtt állnak Lewandowskié , hiszen a hazai bajnokságuk is egyre erősebb és egyre több légiós kerül ki onnan. A szenegáliak Manéban bízhatnak, épp ezért nehéz megjósolni, mire is lehetnek épesek.