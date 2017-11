Csőke Balázs 7. lett az egyik legnehezebb vasemberviadalon, most a hawaiii vb-t célozza meg

A szegedi vasember remek formának örvend. Fotó: challengeturku.com

– Élete legnehezebb versenye lehetett – így kommentálták az aggódó szülők a hírt, miszerint fiuk, Csőke Balázs 7. lett a világ egyik leginkább embert próbáló viadalán. 45 Celsius-fokos hőérzetet mértek a maratoni futás szakaszán, a helyi klíma alaposan próbára teszi az Ironman triatlonviadalon indulókat, akik között ott volt a világelit krémje. Ezen a versenyen ugyanis sok pontot lehet gyűjteni a világranglistán, és mivel ez a szegedi vasemberként emlegetett Csőkének is összejött, felbátorodott.– Nagyon megszenvedtem ezt a próbatételt, de még az utazást is, egyúttal viszont lelkesítő az eredmény, olyannyira, hogy egy másik, hasonlóan nehéz és sok pontot érő malajziai viadalra is beneveztem – árulta el Csőke Balázs. –A titok leegyszerűsítve annyi, hogy nem szabad magadnak mondani, hogy „hű, de meleg van", mert attól a pillanattól nehéz lesz. Az ilyen körülményeket fejben kell bírni, és ebben most már elég erősnek érzem magam, főleg egy olyan szezon után, amilyen mögöttem van.

A Svájcban élő profi triatlonos olyan idényre utalt, amelyben inkább a féltávú Ironmaneken indult. Négy ilyen világkupán is a legjobb tíz között végzett, és az így gyűjtött önbizalom és pihentetőbb időszak – előtte szinte csak teljes távokon indult, ami hosszú távon megbosszulhatná önmagát – most kamatozik.– Gyakorlatilag féltávú szezonnal készültem fel egy teljes távú idényre, és ez, úgy tűnik, bejött, jó formába kerültem. Újra szeretnék egy sok ponttal járó versenyen az élmezőnyben végezni, ugyanis újra ki szeretnék jutni a hawaii világbajnokságra, ehhez jövő nyárra a legjobbak közé kell kerülni a világranglistán – mondta Csőke.