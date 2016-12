Csongrád megye második, harmadik vonala

Nem volt hullámvölgy

Vásárhelyi Kosársuli (2.)–Nyíregyháza (7.) 90–75 (20–16, 21–18, 25–18, 24–23)

Férfi kosárlabda NB I/B, Keleti csoport, 10. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok 490 néző. Vezette:

Varga, Gelencsér, Maár.

Vásárhelyi Kosársuli: Szabó 12/6, KELEMEN 24/3, Rostás I. 3, VAS 16/3, VARGA 18/15. Csere: Genal 6/6, Pavlovics 4, Nemes 7, Béres, Mócsai. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – A kupában a Debrecen ellen aratott győzelem után hatványozott motivációval készültünk a mérkőzésre, és a srácok nagyobb megingások nélkül, végig magabiztosan játszottak. A mostanában jellemző hullámvölgyet sikerült kiküszöbölni, így biztos győzelmet arattunk. Gratulálok a csapatnak, és boldog karácsonyt kívánok minden szurkolónknak!



Kikaptak, de büszkén távoztak

Vasas (3.)–Szeged KE (2.) 78–62 (23–18, 15–22, 24–8, 16–14)

Kosárlabda női amatőr nemzeti bajnokság, 11. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Lövei, Győrfy.

Szeged KE: Mészáros, Vári 6, Horváth Zs.2, TÓTH C.13, JÁHNI 21. Csere: FÖLDI 8, Kecskés 7, Kőházi 5, Fodor. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Köszönöm a lányoknak, hogy egyéni érdekeiket félretéve a csapat rendelkezésére álltak. Büszke vagyok arra, hogy ilyen kiváló emberekkel dolgozhatok. Mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánunk a Szegedi Kosárlabda Egylet nevében!



Az első félidőben eldöntötték

Törökszentmiklós (9.)–MOL-Pick Szeged U23 (8.) 22–24 (9–16)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 13. forduló. Törökszentmiklós, 200 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.

MOL-Pick Szeged U23: PÁSZTOR– Szabó 4, FEKETE 3, PATYI 1, HASZILLÓ 4, ÁRPÁSI 6, Sunajko 5. Csere: Nagy (kapus), Dolezsál, Mezei 1, Csernai, TÓTH, Maróti, Bernáth, Selmeczi. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Sokat készültünk erre a meccsre, győzelemmel akartuk zárni az őszi szezont. Az első félidőben eldöntöttük a bajnokit, de utána megtorpantunk, kihagytuk a ziccereinket. A hazaiak éltek

a lehetőséggel, felzárkóztak, de kitartásunknak köszönhetően uraltuk a végjátékot. Örömteli, hogy meccsről meccsre fejlődünk, gratulálok a csapatnak!



Közte 19

PC-Trade Szeged KKSE (2.)–HLKC (11.) 40–21 (19–10)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport,13. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 120 néző. Vezette: Asztalos, Bárkányi.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó – Berta, Aron 4, BÁRÁNY 11/3, Kaposvári 1, Barna 3, Lovistyék 1. Csere: Eperjesi (kapus), Szepesi 4/1, Homoki 3/1, Mikó 4, Valovics 1, Kuti 2, Tóth 2/1, Szabó 2, Zsilák 2. Edző: Bakó Botond.

HLKC: Kothencz – Szűcs 5, Nagy, Sebők 2, Tószegi 2, Török 4, Fazekas. Csere: Áncsán (kapus), Becsei, Ilyés 6, Blaskovics, Szabó, Klemm 2, Földesi. Edző: Gaál Adrienn.

Bakó Botond: – Újra abban a tempóban kézilabdáztunk, ami a mi játékunkat jellemzi. Stabil védelem után jól futottunk át az ellenfelünkön, gyors gólokat szereztünk, érvényesítettük az erősségeinket. Mindenki sok lehetőséget kapott, amivel éltek is a lányok, ügyesek voltak. Következik egy kis pihenő, ami rájuk is fér nagyon, majd januárban remélhetőleg feltöltődve és nagyon motiváltan belecsapunk a melóba.

Gaál Adrienn: – Több sebből is véreztünk ezen a mérkőzésen. Sérülés és vírusos megbetegedés ellenére néhányan pályára léptek ugyan, de ez csak szenvedés volt részükről. Ellenfelünk masszív védekezését nehezen tudtuk áttörni. Rendre leindítottak minket, így sok könnyű gólt tudtak szerezni.