Csongrád megye második, harmadik vonala

A heti program



Kosárlabda, péntek, 18: Győr–Vásárhelyi Kosársuli. Vasárnap, 18: Szegedi KE–BEAC. Kézilabda, szombat, 14: Pick Szeged II.–Kiskunfélegyháza, 16: PC-Trade Szeged KKSE–Szent István SE, KSZSE–Pilisvörösvár, 17: HLKC–Pénzügyőr, 18: FKSE-Algyő–Gyula. Vasárnap, 16: MOL-Pick Szeged U23–FTC, 17: Balassagyarmat–ContiTech FKSE-Algyő, 18: Kondoros–ContiTech Makói KC. Vízilabda, péntek, 19.15: Kaposvár–HVSC.

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 23. forduló. Algyő, 150 néző. Vezette: Szakállas, Varasdi.Kiss – Bélecki 2, Horváczki 7, Valaczkai 1, Simon 5, Raffai 2, Velky 6/2. Csere: Gera (kapus), Ambrus 3, Magyar 2, Teimel 4, Herbert 2, Varga 1.Dankó Ervin.– Megfogyatkozott csapatom becsületből és férfiasságból jelesre vizsgázott. Ha mi együtt csinálunk valamit, mindig sikeresek vagyunk.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 23. forduló. Nyírbátor, 50 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.NAGY – SZABÓ M. 5, FEKETE 9, PATYI 3, Árpási 2, HASZILÓ 6, Sunajko 1. Csere: Szabó B. (kapus), Dolezsál 3, Dimovics 1, Bernáth, Benák.Szabó Levente.– Az első félidőben jól kidolgozott akcióknál hibáztunk, de a szünet után már az igazi arcunkat mutattuk.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 22. forduló. Szeged, 100 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.Fodor – Kónya 1, Tószegi 3, Velky 2, DOBÓ 5, KOZMA 4, Lukács 1. Csere: Kothencz (kapus), Csoknyai 1, Forgó 1, Papp 2, Szeder 1, Czifra.Gaál Adrienn.Dobó, Nagy (kapusok), Szepesi 8/4, Homoki 6, Berta 1, Miklós 4, Mikó 5, Valovics 5, Kuti, Barna 3, Aracsi, Tóth 1, Csáki 1, Lovistyék 3.Bakó Botond.– Voltak jó periódusaink, és a lányok nem voltak megilletődve. A hibáinkat rendre gyors gólokkal büntették a vendégek, ezért nem tudtuk tartani a lépést.– Az első félidőben a lerohanásainkban voltak hibák, türelmetlenül, kapkodva döntöttünk néhány szituációban, de így is nagy előnyt szereztünk.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 22. forduló. Budapest, Építők sportcsarnok, 60 néző. Vezette: Hantos, Rózsahegyi.Aradi – Szűcs, Ilyés 9, Balogh V. 2, Nagy 4, Török 4, Fazekas 1. Csere: Ádász, Ancsán (kapusok), Becsei 3, Klemm 2, Horváth, Blaskovics, Kandó 1, Földesi, Szabó 1.Bartók Csaba.– 20-25 percen keresztül a saját hibáinkat is nehezen tudtuk kompenzálni egy erős ellenfél otthonában, de sikerült. Ezt követően a hazaiak segítése a játékvezetők részéről már megoldhatatlan feladat volt számunkra. Szétestünk.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Papp, Tar.Avramov – Papp, FEKETE 4, Vikor 1, Zöldy 2, ENDREI 5, Veréb 2. Csere: STAVRI (kapus), Szél, Harcsás, SZABÓ 5, ZSIGA 2, MIJIN 7, Szilágyi 1.Gera Norbert.– Az értékelhetetlen első félidő után kisebb csodát tettünk a listavezető ellen. A második harminc perc méltó volt az egész tavaszi teljesítményünkhöz.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Békéscsaba, 150 néző. Vezette: Sándor, Szabó.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 19. forduló. Szeghalom, 110 néző. Vezette: Gulybán, Örsi.OCSENÁS – NAGY 4, DRAXLER D. 8, Draxler O. 4, Rózsa 4, Kozserán B. 4, Molnár. Csere: CSEH (kapus), Kozserán K., Debreczeni 2, Szeder 2, Hadobás, Dénes, ANTAL 4.Nagy János Miklós.– Gratulálok a lányoknak! Győzelmünket dr. Tóth Gizella, a makói női kézilabda jeles képviselője emlékének ajánljuk.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 19. forduló. Gyomaendrőd, 100 néző. Vezette: Kiss, Polgár.Almási – Faragó 1, Dávid Zs. 1, Vér, Réti 8, Gercsó 6, Gombos 2.Csere: Szabadkai (kapus), Aszalos, Alföldi, Csányi 5/4, Fejes 3, Reigl 3, Sándor L., Sándor P., Sándor F.Arany Zoltán.– Mondhatnám, vért ittunk egy jól működő asztalosműhelyben. Be akarjuk húzni sorozatban hatodik győzelmünket is, de már bronzérmesek vagyunk.Férfi vízilabda OB I/B, rájátszás a 15–20. helyért, 1. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Lehmann, Varga.Ujházi – Gundl 1, Werner 1, Hajdú, Nádasdi G., Rébeli 2, Vigh. Csere: Papp 4, Szabó, Pölös 1, Katona, Berkó, Könyves, Benkő.Bertók Gyula.