Csongrád megye második, harmadik vonala

A heti program



Kosárlabda, vasárnap, 18: Nyíregyháza–Szegedi KE, 18.30: Vásárhelyi Kosársuli–MTK/Nyíregyháza. Vízilabda, szombat, 11: OSC II.–HVSC.

Férfi kosárlabda NBI/B, rájátszás, felsőház. Győr, 23 néző. Vezette: Bognár, Horváth, Sabáli.SZABÓ P. 25/6, Kelemen 4, Rostás I. 4, Vass 16/6, Varga 2. Csere: Béres 6, Szabó B. 3/3, Molnár 11/3, Pavlovic 7.Utasi Gábor.Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a Győr javára.– Az elején ritmus nélkül játszottunk, az ellenfélnek pedig minden sikerült. Utána voltak jó momentumaink, de döntő szituációkban túl sokat hibáztunk.Női kosárlabda amatőr bajnokság, rájátszás a 3. helyért, 1. mérkőzés. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Radnóti, Lövész.Nagy L. 8/3, Horváth Zs. 2, TÓTH C. 24/3, Radócz 2, JÁHNI 12. Csere: Sárközi 2, Kőházi 4/3, Kecskés 9/3, VÁRI 10/3, Zsíros 2, Mészáros 2, Földi.Mészárosné Kovács Andrea.Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Szegedi KE javára.– Küzdelmes mérkőzésen érdekes faultaránnyal győztünk.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 26. forduló. Törökszentmiklós, 200 néző. Vezette: Ágnecz, Sipos.Kiss O. – Béleczki 3, HORVÁCZKI 8/1, Simon 5, Gazsó 2, Valaczkai 2, Tóth. Csere: Gera, Stavry (kapusok), Raffai, Ambrus, Teimel 4, Kocsis 4/4, Döme, Szőnyi.Dankó Ervin.– Gratulálok a Törökszentmiklósnak a bennmaradáshoz! Szeretnék gratulálni az enyémeknek az ezüstéremhez, mert ez egy óriási teljesítmény. Köszönöm ezt a három évet segítőimnek: Dobos Józsinak, Fazekas Pistinek és Kotormán Daninak.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 26. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Hargitai, Markó.Nagy – Árpási 2, Sunajko 4, Haszilló 4, Patyi 3, Fekete 7, Szabó 7. Csere: Balán (kapus), Benák 1.Szabó Levente.– Gratulálok a csapatnak a negyedik helyhez! Korosztályváltás következik, így el kell mondjam: jó volt látni, ahogy ezek a srácok kisgyerekként jöttek első edzéseikre, és érett felnőttként távoznak a korosztályos csapattól. Mindent megtapasztaltunk közösen, ami a sportot széppé teszi. Öröm volt velük dolgozni!Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 26. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 160 néző. Vezette: Héjja, Kónya.Ádász – Szűcs 7, Ilyés 2, Balogh V., Nagy 3, Török 3, Fazekas 1. Csere: Aradi, Áncsán (kapusok), Markos, Kandó, Becsei 2, Blaskovics 1, Horváth 3, Klemm, Kis 2.Bartók Csaba.Dobó, Nagy – Szepesi 2/1, Homoki 2, Berta 5, Miklós 5, Mikó 3, Valovics 7, Kuti 4, Barna 4, Aracsi 2, Lovistyék 5/1, Molnár.Bakó Botond.– Kifejezetten gyenge mérkőzéssel zártuk az évadot. Szeretnénk ősztől újra az NB I/B-ben játszani, de ehhez sokkal jobban fel kell készülnünk, mint idén tettük. Véget ért egy szezon, kezdődik is egy új. A célunk megerősíteni a HLKC csapatát.– Utolsó bajnoki mérkőzésünket is magabiztosan nyertük, nyugodtan, felszabadultan játszottunk. A keret minden tagja hozzátett a sikerhez, sok jó teljesítménnyel, szép megoldásokkal. Kapusaink jól védtek, a védelem is szépen dolgozott, így játszhattuk a nekünk kedvező, gyorsabb játékot, sok lerohanással és indítással.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 26. forduló. Kecskemét, 400 néző.FODOR – Kónya 1, Papp, KOZMA 3, LUKÁCS 4, Csoknyai 4, Szeder 3. Csere: Kothencz (kapus), FORGÓ 8/1, Czifra 1.Gaál Adrienn.– Gratulálok a Kecskemét bajnoki címéhez! Foghíjasan is igyekeztünk, hogy a népes szurkolótábor jó kézilabdát láthasson.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 22. forduló. Makó, 150 néző. Vezette: Körmendi, Molnár.OCSENÁS – Nagy 4, DRAXLER D. 8, DRAXLER O. 8/5, KOZSERÁN B. 8, Rózsa 4, Debreczeni 3. Csere: Cseh (kapus), Kozserán K., Molnár, Antal, Dénes 1, Hadobás.Nagy János Miklós.– Gratulálok az egész csapatnak a szezonbeli teljesítményhez! Mi kaptuk a legkevesebb gólt az idényben, kiemelkedő védőmunkánk mellett hatékony és szellemes támadásaink eredménye az ezüstérem. Köszönjük a csapat körül tevékenykedők segítségét és a szurkolóink biztatását is. Ez a medál kötelez minket arra, hogy a következő szezonnak is összeszedett, jól felkészült csapattal vágjunk neki.Férfi vízilabda OB I/B, rájátszás a 15.–20. helyért, 5. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Berki, Vörös.UJHÁZI(10 védés) – Papp 2, Werner, HAJDÚ 5, NÁDASDI Z. 2, VIGH 1, Dombovári. Csere: Katona, Gundl 2, Pölös 1, Nádasdi G., Benkő, Berkó, Könyves.Bertók Gyula.– Most úgy érzem magam, mint egy öreg hegymászó, aki valamikor a Mount Everestet is megjárta, de most rendkívüli boldogságot érez a Kékestető meghódítása miatt.