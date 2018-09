Csongrád megye második, harmadik vonala: simán nyert az SZKKSE, 26 gólt vágtak a szegedi pólósok

Kettőből kettő!



Tiszaújváros (13.)–Vásárhelyi Kosársuli (3.) 69–86 (21–19, 17–15, 18–28, 13–24)

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 2. forduló. Tiszaújváros, 100 néző. Vezette: Papp P., Lengyel, Sentényi.

Vásárhelyi Kosársuli: MOLNÁR 26/6, BÉRES 19/3, Varga 3, Bálint 4, Vas 10/3. Csere: Perák, PAVLOVICS 8, KELEMEN 12/3, Börcsök 2, Gajics 2. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Az első félidőben túl sok teret hagytunk a jól dobó hazaiaknak. A második félidőben sikerült a védekezésünket stabilabbá tenni, amihez eredményes támadójáték is párosult. Egymás után kétszer tudtuk idegenben hetven pont alatt tartani a hazai csapatot, ami nagy szó! Ismét jól szálltak be a padról a cserék. Gratulálok a játékosaimnak, és sok sikert kívánok Szendrey Zsombor barátomnak!



Fontos lépés



Debrecen (5.)–ContiTech FKSE-Algyő (8.) 25–26 (13–14)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 2. forduló. Debrecen, 200 néző. Vezette: Horváth, Simó.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. – Balda 3, Németh, Dolezsál 2, Tóth, JOHN 9, Temesvári 1. Csere: VALACZKAI 5, Sunajko 3/1, Árpási 2, Magyar, Szabó 1. Edző: Herbert Gábor.

Herbert Gábor: – Fontos lépést tettünk a csapatépítés folyamatában. A meccs nagyon hasonlított a PLER elleni mérkőzésünkre. Jól kezdtük a találkozót, de sajnos a már megszokott ki nem kényszerített hibák és az üres kapus gólok miatt visszahoztuk a meccsbe a hazaiakat. A második félidőt kézben tartottuk, mindenki hozzátett a közös sikerhez, de a ziccerhibáink miatt az utolsó három percet infarktusközeli állapotban éltem meg.



Sima siker



PC Trade Szeged KKSE (7.)–Nyíradony (5.) 36–29 (17–16)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 2. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

PC Trade Szeged KKSE: Horvát – Takács 1, Speth 6, Gindeli 3, Bató 9, Szécsi 7, Szabó 5. Csere: Zsikó 5, Csoknyai, Cseh. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Az első félidőben végig jól játszottunk. A szünet után mintha bent ragadtunk volna az öltözőben, pontatlanok voltunk támadásban, ezért jött fel az ellenfelünk. Végül sima sikert arattunk, amihez gratulálok a lányoknak!



Nagyot harcoltak



Levendula Hotel FKSE-Algyő (12.)–Hajdunánás (4.) 18–19 (10–12)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 2. forduló. Algyő, 150 néző. Vezette: Fehér, Répás.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Kőhalmi – Lovistyék 1, Zsilák 1, Vér, Szepesi 7/3, Mikó 1, Draxler O. 4. Csere: Hernádi (kapus), Gercsó, DRAXLER D. 3, Aracsi 1, Bagi. Edző: Avar György.

Avar György: – Csalódottak vagyunk, mert az egyik pontért megharcoltunk, mégsem tudtuk itthon tartani. Nem egy magas színvonalú mérkőzésen hatalmas csata folyt, amiben azt gondolom, mindent megtettünk a pontszerzésért. Kell, hogy erősítsen bennünket, hogy tizenkilenc gólt kaptunk egy jó képességű Hajdúnánástól, de a támadásunk még hagy kívánnivalót maga után.



Kontroll



Kondoros (9.)–ContiTech Makói KC (8.) 22–25 (10–13)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 2. forduló. Kondoros, 100 néző. Vezette: Kiss, Mazzag.

ContiTech Makói KC: BALÁN – SZABÓ R. 3, LESZKOVÁN 4, HEGYI, ENDREI 11, VERÉB 2, VÖRÖS 2. Csere: Szabó B. (kapus), ZSIGA 1, SZÉCSI 1, Novák, Papp 1, Petrás. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Sikerült kontroll alatt tartanunk a mérkőzést, nagyon kellett Balán Róbert fantasztikus kapusteljesítménye és Endrei László gólerős játéka.



Jól védekeztek



Békéscsaba (5.)–PICK Szeged U23 (3.) 22–25 (12–13)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 2. forduló. Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Gulybán, Juhász.

PICK Szeged U23: Marczika – Szilágyi 1, Tőkés 2, Szabó 4/2, Lőrincz 4, Csányi 3, Nagy B. 1. Csere: Krivokapics L. (kapus), Bagi, Kosik, Csíki, Bajusz B. 7/1, Kurai 2, Oltványi 1. Edző: Velky Péter.

Velky Péter: – Hasonlóan a Kunszentmárton elleni meccsünkhöz, jól védekeztünk Békéscsabán, ehhez jó kapusteljesítmény is párosult. A támadásaink akadoztak, de a jó védekezésünkkel kiküszöböltük ezt.



Hazai vereség



Tigrisek Csongrádi KSE (7.)–Békéscsaba (1.) 30–42 (13–23)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 2. forduló. Csongrád, 250 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

Tigrisek Csongrádi KSE: Kiss, Kovács, Sebők, Németh, Zágonyi, Perbíró 4, Héjja 5, Pásztor 4, Hegedűs, Németh 1, Kovács 2, Gömöri 1, Tóth 1, Felföldi 3, Losonc 7, Huszák 2. Játékos-edző: Pásztor István.



Megyei derbi



HLKC (2.)–KSZSE (7.) 29–23 (15–12)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 2. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi sportcsarnok, 150 néző.

Vezette: Kovács, Papp.

HLKC: Ádász, Áncsán, Kovács 1, Blaskovics 2, Székesi, Nagy 10, Török 4, Bálint, Becsei 5, Lukács, Szabó 3, Kandó, Klemm 2, Balogh 2. Edző: Dankó Ervin.

KSZSE: Fodor, Kovalcsik, Jakab, Nagy 1, Sebestyén, Karácsonyi 1, Szűcs 6, Lipták, Csányi, Dobó 1, Jakabovits 1, Kovács, Bognár 1, Király 1, Csáki 11. Edző: Veres Márton.

Dankó Ervin: – Nem fogtunk ki jó formát. Mindannyian kicsit túlizgultuk a meccset, velem egyetemben. Kicsit nyögtünk, sokkal jobban is tudunk ennél kézilabdázni. Remélem, megtaláljuk azt a pontot, amikor tényleg nyugodtak vagyunk, és a helyzetkihasználások, ziccerek terén is jobban tudunk összpontosítani. 12-14 ziccert hagytunk ki, akár hamarabb is eldőlhetett volna a meccs, ha jobban koncentrál a csapat. Ezen viszont lehet javítani.

Veres Márton: – Igazi derbihangulat volt a pályán. Az első félidőben nagyot küzdöttünk, sikerült fordítani is. Habár a kapusteljesítmény megfelelő volt, a védekezésünk túl mélyen helyezkedett, nem voltak meg a szükséges ütközések. A második félidőben hiába kezdtünk két gyors góllal, 5 perc után jöttek a fáradtság első jelei. Nem volt védekező lábmunka, nem ütköztünk, és a csapategység is megremegett. A csapat egy része teljesen más irányba evezett ugyanabban a hajóban, ami miatt nagyon csalódott vagyok. Nem volt ideális a felkészülésünk a mérkőzésre, de amíg nincs összhang, addig könnyen sebezhetők vagyunk. Gratulálok a hazaiaknak, egységesebbek voltak, jobban akartak. Kitartást és sok erőt kívánok a csapatunk nevében Fazekas István „Doki"-nak és családjának, ő is sokat segített a hazai csapatnak a győzelem megszerzésében!



Erősödni kell



Makó (12.)–Mezőtúr (4.) 17–30 (8–14)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 2. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Elhardt, Fazekas.

Makói KC: Kádár (kapus), Kiefer 2/2, Nagy 2, Paska 2, Méreg 2, Szél 2, Bozsó, Dénes Dom., Dénes Dor. 5, Hadobás 2, Szűcs, Rácz. Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – Az első félidő közepéig jobban játszottunk és vezettünk is, de csak eddig voltunk képesek a Mezőtúr belső hármasát a támadásainkban megtartani. A testi adottságok közötti különbség döntött az ellenfél javára. Fiatal a csapatunk, még bele kell erősödnie az NB II mezőnyébe.



Felálltak a mélypontról



Újkígyós (9.)–PC Trade Szeged KKSE U22 (8.) 28–32 (18–17)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 2. forduló. Újkígyós, 100 néző. Vezette: Fehér, Répás.

PC Trade Szeged KKSE U22: Csanádi, Kis, Baranyi, Bognár 2, Csécsei 4, Forrás 6, Kovács 4, Lantos 2,

Molnár, Stachó 9, Tóth 2, Szöllősi, Cseh, Portás, Lukács 3. Edző: Zsadányi Sándor.

Zsadányi Sándor: – Óriási gratuláció a lányoknak, hogy ilyen mélypontról vissza tudtak jönni, és elhitték, hogy nyerhetnek! Remélem, innen már felfelé vezet az út! Örülök, hogy megszerezték első felnőttpontjainkat.



26 (!) gólt lőttek



Szegedi Férfi Vízilabdacsapat (3.)–MAFC (10.) 26–3 (9–1, 5–1, 4–1, 8–0)

Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 1. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 300 néző. Vezette: Bereczki, Kovács.

Szegedi Férfi Vízilabdacsapat: Molnár D. – Zsigri 3, Bicskei 5, Palotás 6, Boros 2, Somfai 2, Farkas 1. Csere: Berki 2, Lihotzky 1, Vidovics 4. Edző: Csányi László.

Palotás Gergely, a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat játékosa: – A harmadik negyedre alábbhagyott a koncentrációnk. A ziccereinket a BVSC elleni rangadón hatékonyabban kell kihasználnunk. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ennyien eljöttek, ez abszolút egy OB I-es nézőszám volt, remek érzés volt ilyen meccsen

játszani!



Elsőre nem rossz



HVSC (6.)–ASI (1.) 6–7 (3–3, 0–1, 3–2, 0–1)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 1. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Berki, Pásztor.

HVSC: UJHÁZI – Benkő, Szabó, Rácz, Piti, PAPP 1, VIGH 4. Csere: Kürtösi, Rácz-Fodor 1, Pölös, Barna, Holka, Tomcsik. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – A védekezésünk rendben volt, főleg ahhoz képest, hogy sok változás történt, és ez volt az első bajnokink ebben a felállásban. Támadásban van még mit javulnunk. Elsőre rendben volt ez a teljesítmény, a fiúk hozzáállásával maximálisan elégedett voltam.



Tisztes helytállás



Rákoshegy (2.)–Szentesi TE (8.) 5:3 (3256:3127)

Női teke szuperliga, 4. forduló.

A szentesi pontszerzők: Dóczi (562 fa), Seresné (542), Marsi (574).



Megvan az első győzelem



Szegvár (10.)–Cegléd (8.) 6:2 (3083:2927)

Férfi teke NB I, Keleti csoport, 4. forduló.

A szegvári pontszerzők: Hajdú (496 fa), Szabó (522), Szabics (545), Rácz (550).