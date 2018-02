Döntetlent játszottak az MTK-val a Szeged 2011 U14-es labdarúgói

Egy képen a két csapat. A Szeged 2011-GA U14-es együttese vendégül látta az MTK-t (kék csíkkal a mezen). Fotó: Szeged 20111-GA

– Ikszeltünk az MTK-val!Elég ritka, ha egy szegedi labdarúgó így állít haza a szüleihez egy mérkőzés után. A fővárosiak felnőttcsapata jelenleg az NB II-ben toronymagasan első, az utánpótlásban pedig a kiemelt I. osztályú bajnokságok meghatározó együttesei közé tartoznak a kék-fehérek korosztályai.Nos, a Szeged 2011 U14-esei éppen az MTK hasonló korú fiataljai ellen játszottak – igaz, csak felkészülési mérkőzésen – 1–1-es döntetlent.

– Az MTK elleni edzőmérkőzésünk a téli felkészülés része volt – mondta Vágó Mihály, a szegedi fiatalok egyik edzője. – Csapatunk a 2017– 2018-as bajnoki év őszi szezonját az NB II Délkeleti csoportjában a második helyen zárta. Célunk egyértelműen a bajnokság megnyerése, ennek érdekében állítottunk össze egy olyan felkészülési programot, amelyben a kemény munka mellett az edzőmérkőzések is jelentős erőpróbát jelenthetnek a játékosoknak. Ezért az ellenfelek között szerepel az NB II délnyugati csoportjának második helyezettje, a LUA Baja, amelyet idegenben 4–2-re megvertünk, az NB II Középső csoportját magasan vezető Kecskeméti LA, valamint az I. osztályban szereplő Grosics Akadémia és az MTK is.A MTK elleni kiskundorozsmai mérkőzésen az első játékrészben többnyire a budapesti csapat irányította a játékot, mezőnyfölényt alakított ki, és védekezésre kényszerítette a szegedieket – a góljukat is ekkor szerezték a vendégek. A második félidőben jelentősen változott a játék képe. Bátrabb felfogásban lépett pályára a Szeged 2011, többet is birtokolta a labdát, így kiegyenlítettebbé és változatosabbá vált a mérkőzés. A játékrész ezen szakaszában már több, szemre tetszetős támadást is sikerült felépíteni az ellenfél térfelén és a kapu előterében, így született meg az egyenlítés is.– A döntetlent jó eredménynek értékelem, mivel a sportágban nagy hagyományokkal és jó eredményekkel rendelkező egyesület csapatával szemben értük el – értékelt Vágó.Szeged 2011 U14–Budapest MTK U14 1–1 (0–1)Szeged 2011: Ásós D. (Nagy B.) – Rádai B. (Arany G.), Szél K. , Laczi B. , Dancsok D. (Kovács P.) – Bogdán B. (Savanya F.), Heidrich B. (Tajthy L.) – Indre B. (Oroján Zs.), Horváth Z. (Szalai Z.), Papp Á. (Ilyés Á.) – Molnár Á. Edzők: Vágó Mihály és Szilágyi Zsolt.A szegedi gólszerző: Papp Á.