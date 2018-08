Egyértelmű cél a feljutás: Popovits Pál és csapata már várja a bajnoki rajtot

Készülnek a rajtra. Fotó: Kuklis István

Készülnek a rajtra. Fotó: Kuklis István

– 1999 augusztusában a Gázszer FC színeiben a 4–1-re megnyert meccsen éppen a Szeged LC ellen szereztem.– Amikor átvettem a srácokat, pszichésen nem voltak jó állapotban. Össze kellett ráznom őket, meg kellett találnom a hangot velük, és kialakítani a jó kapcsolatot. Ez nagyjából két hétig tartott, miközben keményen dolgoztunk, így azért nehezen ment az összehangolás. Öt hétig sokat edzettünk, a múlt héten viszont már a két edzőmeccs mellett, amely a maximális terhelést jelentette, kaptak pihenőt is a labdarúgók.– Szerencsére Nicorecen kívül mindenkire számíthatok, más különösebb problémánk nincs. A hangulat jó, a fiúk pozitívan álltak a munkához, és nagyon várjuk a kezdést.– Ez így van. Ha egy csapatnál munkát kapok, mindig arra törekszem, hogy olyan játékosokat igazoljak, akiknek ismerem a karakterét, a hozzáállását. Nem szoktam sokat, csak minőséget igazolni. De akkor derül ki, jól döntöttünk-e, ha majd jönnek az eredmények is. A végén mindig csak ez számít.– A vezetőség ezt a célt tűzte ki, ám én egyelőre csak hétről hétre gondolkodom, és arra összpontosítok, hogy minden mérkőzést nyerjünk meg, és ha a játékos lejön a pályáról, akkor a tükörbe tudjon nézni. És ha így állnak hozzá, akkor sokszor nyer majd a csapat.– Nem szeretek az ellenféllel foglalkozni, inkább a saját csapatommal szeretnék egy olyan játékot bemutatni, amely a dominanciára épül. Így miközben tisztelem mindegyik riválisunkat, nem függök senkitől sem.– Az edzői filozófiám alapja a fegyelmezettség, a pontosság, a pozitív agresszivitás, a csapatjáték. Az ellenfél kapujától húsz méterig az edző viszi el a csapatot, innentől viszont az egyéniségek döntenek. Az utolsó húsz méteren kell megmutatni az egyéni kvalitásokat.– Mivel Csongrád megyei rangadó, így alapból is veszélyes. Ehhez jön még, hogy az első meccs, és nem ismerik még egymást a csapatok. Ahogy haladunk majd előre, ez változik, de fontos, hogy jól induljon a bajnokság.– Csak a feljutással. Ez a célunk. Az viszont már nem az én feladatom, hogy tudunk-e az új stadionban ünnepelni. Én csak a csapattal foglalkozom.