Elindul a hajtás, irány Rogla: edzőtáborba utazik a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata

Vasárnap délután a Széchenyi téren a nagyszerű hangulatú IV. PICK-NIK-kel a szurkolóival közösen megnyitotta a 2018–2019-es idényt a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Hétfőn már megtartotta a szezon első edzését Juan Carlos Pastor vezetőedző, amelyet tegnap újabb követett, ma reggel 8 órakor pedig útra kel a csapat busszal a szlovéniai Roglára. Most jön a játékosok számára a felkészülési idő- szak legkevésbé kedvelt része, az alapozás.Marko Krivokapics másodedző elmondta, hogy a felkészülés első fázisában kevesebbet kerül elő a labda az edzéseken, sokkal inkább az erőnléti tréningek lesznek túlsúlyban. A stáb munkáját a jövőben egy új erőnléti edző, Bubori Kornél is segíti, ő szintén a csapattal tart Szlovéniába.A MOL-PICK Szeged teljes kerettel utazik Roglára, amely egy magas színvonalú edzéshely, rengeteg klub kezdi itt a felkészülését. Az elmúlt években a rivális Veszprém is, azonban Nagy Lászlóék ezen a nyáron már Hollandiában alapozzák meg erőnlétüket. Szlovéniában már ott lesz az újdonsült apuka, Stefán Rafn Sigurmannsson is, aki a PICK- NIK-ről még fia születése miatt hiányzott engedéllyel. A fiatalok közül a tavaly többször szerephez jutott Stefan Sunajko utazik, ám Nagy Martin nem, mert a juniorválogatottal éppen Szlovéniában játszik az Európa-bajnokságon. A felnőttekkel tart a tíznapos edzőtáborba a 17 éves kapus, Marczika Barnabás és a 19 éves beálló, Tóth József is.Nem unatkoznak majd a MOL-PICK Szeged kézilabdásai már augusztusban sem, mivel a roglai túra után öt nappal edzőmérkőzés vár rájuk. Augusztus 8-án 17 órától a Budakalász ellen mutatkoznak be Alilovicék, de jön a Tisza-parti városba a Dabas is 11-én, majd Lengyelországban többek között a Plockkal, míg a hónap utolsó hétvégéjén Ukrajnában a Kielce ellen tréningeznek a Pastor-tanítványok.