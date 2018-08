Elkezdte a Makó KC: 3 edzőmeccset játszanak Gera Norberték

Az már látható, hogy az NB II Délkeleti csoportjának csapatai rendkívül megerősödtek a következő bajnoki idényre. Így a makói csapat nehéz feladatok előtt áll, mert különböző okok miatt többen is távoztak, így részben új csapatot kell építeni a bajnoki küzdelmekre.



A távozók között van két beálló (Vikor Tamás, Petheő Gábor), illetve Dóczi Tamás is. Érzékenyen érintette a csapatot, hogy a jobbszélső Szilágyi Zoltán a továbbiakban a Pick Szeged csapatát erősíti.



Az egyesület közben dolgozott a csapat megerősítésén, így visszakerült Szegedről Szabó Benedek kapus, illetve az Algyő csapatától érkezett Pap Norbert beálló. A legnagyobb erősítésnek viszont az számít, hogy a Köröstarcsa csapatától sikerült leigazolni Novák Bencét, aki balkezes játékos. További erősítések még várhatók, a makóiak elsősorban fiatal kettősjáték-engedélyesekkel szeretnék folytatni.



A csapat Gera Norbert edző vezetésével az alapozás elején jár. A bajnokság kezdete előtt edzőmérkőzések is lesznek, így például augusztus 23-án nemzetközi mérkőzést játszik Makón a csapat a romániai Nagyszentmiklóssal, szeptember 7-én Algyőn az NB I B-s csapattal, zárásként pedig szeptember 9-én Nagyszentmiklóson.



Az NB II-es bajnokság első mérkőzésén a ContiTech Makói KC pályaválasztó lesz, és az elmúlt bajnokság első helyezettjével, a Mezőtúri AFC-vel kezd. Az együttessel szembeni elvárás, hogy a nagyon megerősödött bajnokságban biztos bennmaradó legyen.