Ez már jobb hozzáállás volt

Rákosmente–Szeged-Grosics Akadémia 0–1 (0–1)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 4. forduló. Budapest, RKSK-sporttelep. Vezette: Szabó Levente (Pipicz Norbert, Köteles Csaba).

RKSK: Ordasi – Simita, Nagy D. (Györe, 59.), Balaskó, Kozormán (Fellegi, 65.), Pendl, Villányi, Vattai, Petrezselyem, Pálfalvi, Kiss D. (Balogh M., 81.) Edző: Gálvölgyi István.

Szeged-GA: Alekszics – Achim, Tóth G., Farkas M., Pászka (Povázsai, a szünetben) – Oláh G., Moga, Zabari (Molnár J., 86.) – Germán, Cigan, Máté J. Edző: Popovits Pál.

Gólszerző: Máté J. (45.).

Sárga lap: Villányi (36.), Nagy D. (56.), ill. Tóth G. (43.), Máté (61.).



A múlt heti vereség után mindenképp a három pont volt a célja a Szeged-Grosics Akadémiának a Rákosmente KSK ellen. A hazaiak az első perctől kezdve beálltak védekezni, így nem volt könnyű dolga a Szeged-GA-nak: Cigan ugyan kétszer is helyzetbe került, de nem sikerült feltörni a masszívan védekező hazaiak védelmét.



Végül ebben egy pontrúgás hozott változást: egy szögletnél Máté János előzte meg a védőjét, majd a Rákosmente kapujába fejelt. Mint később kiderült, ez a fejes három pontot jelentett a Szeged-GA számára, amely több gólt is szerezhetett volna, de ezúttal az egy is elégnek bizonyult a győzelemhez.



Popovits Pál: – A hozzáállás már jobb volt, mint az elmúlt mérkőzéseken. Szervezetten játszottunk, a gólon kívül még volt kapussal szembeni helyzetünk is. A második félidőben még további négy nagy lehetőségünk akadt, amelyekből gólt kellene szerezni. Jobban kell figyelni, hogy hamarabb eldönthessük a meccseket.