Fekete Bálint spanyol kalandja: mesélt a Logronóban Thiagus Petrusról elnevezett szendvicsről is

Fekete jól érzi magát Spanyolországban. Fotó: larioja

– Kiválóan, bő két hónapja költöztem ki Logronóba a párommal. Már egész jól megismertük a várost és a környéket, amikor éppen nem kellett edzésre vagy mérkőzésre mennem.– Szerencsére nagyon jóba, amely rendkívül fiatal. A legidősebb játékosunk a csapatkapitány, Gurutz Aginagalde a maga 40 évével, viszont rajta kívül mindenki 1990 után született.– Igen, ráadásul elég gyorsan. Mindenki nyitott felém, gyorsan befogadtak. Rajtam kívül van még egy-egy francia és horvát, illetve két szerb légiósa a klubnak. Mindenki mindenkivel kommunikál, megy mindenfelé, így nem lehet megmondani, hogy ki a spanyol vagy a külföldi. Jól érzem magam itt.– Az első két bajnoki mérkőzésünkön csak védekezésben kaptam szerepet. Két nagyon jó csapat, a tavalyi ezüst- és bronzérmes León és Granollers ellen játszottunk. Ezen a két találkozón a többi nyári érkező is kevesebb lehetőséget kapott. Fontos volt a jó rajt ellenük, mert tavaly megelőztek bennünket. Ezt a két összecsapást döntetlennel zártuk, első győzelmünket a Teucro ellen arattuk, ahol már kezdőként bizonyíthattam, ami úgy érzem, sikerült.– Védekezésben és támadásban is kiveszem a részem a munkából. Az első győztes meccsünkön a jobbszélsőnk megsérült, így még a sarokba is le kellett mennem, amire Szegeden szintén volt példa. Alapvetően azonban a jobbátlövő pozíciójában érzem magam a legjobban.– Semmilyet, nem beszéltünk ilyesmiről. Én sem szeretek ilyeneken gondolkodni, inkább várjuk meg, míg játszunk pár meccset, és akkor már jobban láthatjuk, kinek hol van a helye a tabellán.A León ellen pontot mentettünk, míg a Granollers ellen inkább buktunk egyet. Összességében optimista vagyok, mert odaérthetünk a dobogóra.– A párom gyorsan feltalálta magát, egy spanyolországi magyarok gyűjtőhelyének számító Facebook-csoportban megismert egy itt élő erdélyi párt, akik mindent megmutattak nekünk. Van egy óvárosi rész, egy szűk sétálóutca. A belváros rendkívül nyüzsgő, ami nekem furcsa, hogy hétköznap este is tömve van emberekkel.– Rendkívül sokra hivatott csapat épül most Juan Carlos Pastor vezetőedző kezei alatt. Sajnos élőben egyik meccset sem láttam, de utólag visszanéztem a Nantes elleni végjátékot. Furcsa televízión keresztül látni a fiúkat, hiszen néhány hónapja még én is velük kézilabdáztam. Szurkolok nekik, hogy minél tovább jussanak.– Elég közel áll hozzám, úgyhogy nincs vele semmi bajom. Sziesztaidőben tényleg kiürül minden, ekkor szeretek vásárolni, mert nincsenek sehol kígyózó sorok.– Szeretek mindent, különösen a tortilla da patatát, amely egy burgonyás omlett, és minden kávézóban lehet kapni. De tényleg mindent kedvelek, a rákos ételektől az ananászosokig bármit kipróbálok. Szerencsére azért nincs nagy különbség a magyar és a spanyol konyha között, utóbbi nem kizárólag a tengeri herkentyűkből áll, mert azokat nem szeretem.– Persze, mindenki nagyon szereti itt őket. Logronóban rendezték a szuperkupa-döntőt, amelyen már itt volt Thiagus Petrus a Barcelonával, és valósággal körberajongták, óriási fogadtatásban volt része. Róla egyébként még egy szendvicset is elneveztek az egyik bárban, mert sokat evett belőle. Kóstoltam én is, sonkás-virslis, de semmi különleges nincs benne.