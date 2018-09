Ferencvárosra készülve: Ünnepi hangulatban várja a kupameccset a SZVSE

Figyelni kell a parkolásra



A rendezők kérése, hogy a drukkerek lehetőleg tömegközlekedéssel közelítsék meg az SZVSE-stadiont, ugyanis a parkolási lehetőségek igen korlátozottak. Egyúttal minden szurkoló hozzon magával személyazonosításra alkalmas okmányt, mert arra szükség lesz a beléptetésnél. Információink szerint a rendőrség nem lesz elnéző azokkal szemben, akik bármilyen kisebb közlekedési kihágást is elkövetnek, azaz a parkolással kapcsolatban érdemes betartani a KRESZ előírásait.

Edz az SZVSE. Brinszky Adrián tanítványai a Fradi ellen készülnek. Fotó: Frank Yvette

Szombaton tétmérkőzésre érkezik Szegedre a Ferencváros. Sajnos ritkán játszhat a megyében éles mérkőzést hazánk legrangosabb csapata, az SZVSE-stadionban azonban a Magyar Kupa hetedik fordulójába, a legjobb 64 közé jutás a tét. Érződik a felfokozott hangulat: a jegyeket tegnap nagyrészt eladták, 1000 állóhely van még, így legalább 2700 néző láthatja Böde Dánielék vendégjátékát.Igazi szegedi futballünnepre készülnek a Vasutasok, a találkozó előtt köszöntik majd az ötven éve az FTC-t legyőző csapatot – a gárdáról lapunk szombati számában olvashatnak. A Tisza-parti labdarúgás egyik emlékezetes napja lehet a szombati, átérzik ezt a szegedi klubok is. Nemcsak a felnőtt-, hanem az utánpótlás-labdarúgás számára is fontos esemény a Fradi szegedi mérkőzése. A tervek szerint így minden csapatot képviselhet egy-egy gyermek a bevonulás során. A kicsiknek nem mindennapi élményt jelenthet, hogy élőben láthatják a kedvenceket, és igazi családi programnak is megfelelhet a 15 órakor kezdődő mérkőzés.A média részéről is kiemelt figyelem kíséri a találkozót: az M4 Sport élő televíziós közvetítése mellett megközelítőleg húsz újságíró és fotós dolgozik majd a szombati találkozón. Komoly stábbal érkezik a kupameccsre a Fradi Média, de a Nemzeti Sport is kiemelten kezeli majd az SZVSE–Ferencváros mérkőzést, a sportnapilaptól többek között jelen lesz a szegedi származású Somogyi Zsolt is.Mindkét együttes győzelemmel melegített a kupacsatára, bár az esélyeket ez aligha befolyásolja, lépjen pályára bármilyen összeállításban is a Fradi. A hangsúly nem is a végeredményen lesz. A legfontosabb az lenne, hogy valóban a szegedi labdarúgásról szóljon a szombati nap, a kupameccs pedig egy emlékezetes élményt nyújtson azoknak, akik a helyszínen követhetik végig a találkozót.