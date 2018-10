Feszült meccsen kapott ki a Szedeák Zalaegerszegen

Nem mindig a kosárlabdáról szólt a Naturtex-SZTE-Szedeák zalaegerszegi mérkőzése. Az igencsak feszült találkozón a két center, Agafonov és Nenad Sulovics összeakaszkodása után a hazaiak ukrán magasembere hamar begyűjtötte a harmadik hibáját is, majd a zalaiaktól Szabó Zsolt és Bencze Tamás edző is technikait kapott, miután Green labdaszerzését reklamálták. Rátérve a játékra, a kanadai légióstól érkezett a harmadik szegedi tripla, így öt ponttal meglépett a Szedeák. A második negyed már nem nézett ki ilyen jól: Sulovics mezőnykosara egy 15–1-es zalai futást tört meg, ekkorra ráadásul Juhos Levente egy szabálytalanságot reklamálva technikai faultot kapott, ami az ötödik hibáját jelentette, így a félidő előtt kulcsjátékosát veszítette a Naturtex. A szerencse sem volt a szegediekkel, Green elcsúszott, így nem érhette el a lepattanót, amelyből Agafonov hármast dobott.



Pedig ezúttal jöttek a triplák is, viszont a támadásbeli pontatlanságokat, azaz a tizenhat eladott labdát büntetette a zalai gárda, Ware dudaszós hármasa után már tíz pont volt a különbség a csapatok között. Agafonov is a kipontozódás sorsára jutott, azonban centerének hiányát nem igazán érezte meg a Zalaegerszeg. A játékvezetők olykor főszereplővé léptek elő, mint mikor négy perccel a vége előtt, egy lepattanóért vívott csata után kiállították Sulovicsot, ekkor már várható volt, hogy tíz pont körüli hátrányát két kulcsembere hiányában nem tudja ledolgozni a Szedeák. Az utolsó két percre így a magyar fiataloknak adott lehetőséget Mandics, a ZTE végül 17 ponttal nyert, ennél azonban jóval szorosabb volt a két csapat meccse. Sulovics sorsa, azaz hogy játszhat-e a kiállított center a jövő szombati, DEAC elleni hazai bajnokin, a fegyelmi bizottság döntésétől függ.



Zalakerámia ZTE KK–Naturtex-SZTE-Szedeák 74–57 (15–17, 23–17, 16–14, 18–8)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 4. forduló. Zalaegerszeg, 1500 néző. Vezette: Papp, Frányó, Boros.

Zalaegerszeg: WARE 16/6, Thompson 8, Hljebov 12/12, SZABÓ 12, AGAFONOV 13/3. Csere: Papp 6, Doktor 5/3, Gulyás, Durázi 2, Bagó. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics 4/3, WIRTH 14/9, Davis 8/3, Juhos, Sulovics 6. Csere: GREEN 17/9, Vágvölgyi, Révész 6, Kerpel-Fronius 2, Varga, Bonifert, Mayer. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Kipontozódott: Agafonov (29.) ill. Juhos (18.)

Kiállítva: Sulovics (36.)



Andjelko Mandics: – Ameddig hagyták, addig küzdöttünk. Közel három negyeden át jól játszottunk, azonban ismét sok büntetőt hibáztunk el, valamint néhány védekezésbeli kihagyásunkat kíméletlenül kihasználta a Zalaegerszeg.



Révész Ádám: – Nem csak rajtunk, hanem másokon is múlt az, hogy a meccs így alakult, és most nem a ZTE-re gondolok. Voltak persze hibáink, játszhattunk volna jobban is, de úgy érzem, nem hagytak minket játszani.