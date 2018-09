Fontos derbit nyert a Bordány

Ifjúságiak, A csoport

4. forduló: Maros-menti UFC–DAFC 4–6, gsz: Kórász (2), Bernáth (2), ill. Molnár (2), Fátyol (2), Albert, Jáger. UTC–Bordány 1–4, gsz.: Nyíri, ill. Kaszab (2), Domonkos, Hajdú. Algyő–Tiszasziget 7–1, gsz.: Varga (3), Molnár (2), Balogh (2), ill. Nacsa. HFC–Szentes 0–0. Kiskundorozsma–Zsombó 6–3, gsz.: Kalapács (3), Balogh, Jankó, Oroszi, ill. Mocsári (2), Szalai. Mindszent–Kistelek 4–6, gsz.: Mihály (2), Szabó, Hevesi, ill. Mills (2), Sisák, Gyóni, Ruzsa, Györfi. FK 1899 Szeged–Csongrád 1–1, gsz.: Vidiczki, ill. Debreczeni.

A hétvégi program

5. forduló, szombat, 16.30: SZVSE–Röszke, Makó II.–Kiskundorozsma, Zsombó–HFC II., Szentesi Kinizsi–Algyő, Tiszasziget–UTC, Csongrád–Szőreg. Vasárnap, 16.30: Bordány–FK 1899 Szeged. Szabadnapos: Székkutas.

Szeged, Kertész utca, 80 néző.Kovács Attila – kiválóan (Szalai, Bereczki).Nagy 5 – Zsömbörgi 4, Szántó 3, Kasza 4 (Pusztai 4), Sós 4, Zsibrita 3, Valach 4 (Kiss –), Szécsi 5, Balogh 5, Laczkó 4, Koncz 3 (Keresztes –).Pálfy Zoltán.Vasas – Szűcs 9 (Kozma –), Sólya 7, Lőrinc 7, Fodor 7 (Gyémánt –), Molnár 7 (Popovics –), Dürgő 8, Kis 7, Tóth 7 (Bábi –), Nagy E. 7 (Balázs 7), Nagy T. 7.Tóth János.Szűcs (20., 53., 58.), Dürgő (80.).– Borzalmasan gyenge produkciót nyújtottunk. A felelősség az enyém, mostantól nem én irányítom a csapatot, sok sikert kívánok a fiúknak a továbbiakra.– Ilyen még nem volt a szezonban: nem kaptunk gólt, négyet rúgtunk, három pontot szereztünk.E két együttes így nagyon fontos derbit vívott egymással, amelyet Szűcs Dávid mesterhármasának is köszönhetően simán nyert a Bordány. A szegediek edzője, Pálfy Zoltán kiemelte, hogy nagyon gyenge produkciót nyújtottak, és le is mondott a posztjáról.Algyő, 300 néző.Szűcs Gábor – közepesen (Katona, Tóth I.).Révész 5 – Sebők 5 (Tóth 5,5), Szil 4,5, Pénzváltó 5,5, Szélpál 5, Lovas 4,5 (Kiss 5), Mészáros 5,5, Belanka 5, Bozsóki 5, Kovács 5, Lajkó 4,5 (Daróczi –).Takács Zoltán.Tombácz 8 – Rádi 8, Papp 8 (Réczi –), Zámbori 8 (Skribek –), Drágity 8 (Duba –), Bernáth 8 (Farkas 8), Fodor 8, Bálint 8, Bánóczki 9, Kökény 8, Kántor 8 (Bálint –).Bernát Péter.Tóth (65.), ill. Bánóczki (27.), Drágity (42.).– Igazi rangadó volt, amelyen sajnos nem sikerült megszakítanunk a rossz Tiszasziget elleni sorozatunkat, mert kicsit későn ébredtünk. Dolgozunk tovább, és próbálunk mihamarabb javítani.– Az első félidőben pontot tehettünk volna a mérkőzésre, ez nem sikerült, így a mindent egy lapra feltevő Algyő ellen az utolsó fél órában meg kellett tartanunk a minimális előnyünkeSzeged, Felső Tisza-parti stadion, 100 néző.Kiss Richárd – kiválóan (Szűcs, Gera).Győri 0 – Szélpál 6, Drogba 5 (Hegyesi 5), Mucsi 6, Simai 5 (Palócz –), Gyurkovics 5, Rádóczi 5 (Benkő 6), Makai 5 (Imre 6), Varga 6, Lengyel 6, Csupity 5.Dóra János.Kovács 7 – Bartucz 6 (Sarusi-Kis –), Koncz 6–2=4, Mészáros 7, Horváth Kr. 7 (Deli 6), Borda 6–2=4, Horváth L. 6 (Horváth Ká. 6), Somodi 6 (Kiss –), Köteles 6, Sándor 6, Bálint 6.Keller Mihály.Horváth Kr. (27.).Koncz (86.), Borda (89.).– A Csongrád egy fontos játékelemben volt jobb nálunk, ez pedig a gólszerzés. Lesz mit kijavítanunk.– Feltűnően sok hibával, lassan, enerváltan játszottunk. Küzdelmes mérkőzésen szereztünk három pontot.Székkutas, 80 néző.Szeles Ádám – jól (Szöllősi, Samu).Nagy M. 6,5 – Huszár 4, Kis D. 5, Nagy A. 5,5 (Gyürki –), Kovács R. 5,5, Bujáki 5,5, Török 6 (Szabó I. 5), Antal 6, Kabódi 5,5 (Daraki, 5,5) Marton 7, Kis Á. 7 (Homoki –).Horváth Zoltán.Köteles 7 – Kóródi 6, Graur 7, Horváth K. 6 (Czebe 5), Kardos 7, Bartucz 5 (Herczeg 8), Megyesi 8, Posztós 5 (Vajna 7), László 5 (Szilvási 6), Rakonczai 7, Gilinger 5 (Bány 6).Krucsó Ákos.Nagy A. (35.), ill. Megyesi (63., 91.).– Gratulálok a Makónak! Az első félidő a miénk volt, a második az övék. Mindkét csapat nyerhetett volna. Néhány embernek el kellene gondolkoznia, és le kellene szállnia a földre, mert így ennek a kalandnak nem lesz jó vége!– A második félidei játékunk alapján megérdemelten nyertünk. Az első félidőt átaludtuk. Most nem csupán akartunk, képesek is voltunk nyerni.Hódmezővásárhely, 100 néző.Virág András – közepesen (Kis, Minda).Varga G. 6 – Tóth J. 7, Kiss R. 6, Balog K. 6, Bartyik R. 6 (Perpauer –), Bürgés 6 (Gyuris –), Mohácsi 6 (Pálinkó –), Szőke 6 (Surján –), Siber N. 6, Győrfi 7 (Siber J. –), Rau 6.Vinnai Istán, Bacsa Zsolt.Tóth L. 6 – Vincze 6,5, Szabó L. 5,5 (Páger –), Kovács N. 5, Lekrinszki 5,5, Prozlik 6, Bertók 6, Molnár Zs. 5 (Pölös –), Debreczeni-Kiss 6 (Lázár –), Szeles 5,5, Juhász 5,5.Némethy László.Győrfi (52.), Mohácsi (56., 11-esből), Tóth J. (90.), ill. Bertók (69., 11-esből), Debreczeni-Kiss (81.).– Küzdelmes mérkőzésen a magunk dolgát tettük nehézzé. A hajrában lőtt góllal megérdemelt győzelmet arattunk.– Egy ki-ki mérkőzésen a szünet után bent maradtunk az öltözőben, de a csapat tartását mutatja, hogy kétgólos hátrányból is felálltunk. A végén egy szerencsésnek mondható góllal kikaptunk, de úgy vélem, nem érdemeltünk vereséget.Szőreg, 150 néző.Csöngető Endre – jól (Szűcs, Kiss).Vígh 8 – Farkas Á. 8, Németh Z. 8,5, Papp B. 9, Dongó 8, Keller 8,5, (Varga D. –), Fekete Á. 7,5 (Bartos 7,5), Néma 8 (Vörös –), Fátyol 8 (Mohammadreza –), Faragó 8,5, Deák 9.Kiss Máté.Pluhár 6 – Kormányos 7, Pócs D. 6, Nagypál 7 (Seres –), Baka 6 (Szabó D. –), Puskás 6, Juhász 6, Bakos 6, Vastag 6, Csamangó 7, Végh 6 (Péter –).Puskás Csaba.– Tisztában vagyunk a realitásokkal, a meccs alapján viszont a három pontot is itthon tarthattuk volna. Több helyzetünk volt, de reálisnak tartom az eredményt, értékes pontot szereztünk.– Sokat dolgoztunk a győzelemért, húsz kapura lövésünk volt, de alig találtuk el azt, ebben kell javulnunk.Kiskundorozsma, 100 néző.Bartucz Tamás – közepesen (Tihanyi, Lászlai).Ábrahám 6 – Molnár K. 6, Papp 6,5, Marjanucz 6, Cseh 6, Molnár F. 6 (Pálinkó –), Szecskó 6,5, Ottlik – (Tóth I. 6,5), Rudisch 6 (Tóth L. – ), Szőke 6,5, Géczi 6,5.Szabó Zsolt.Rozs E. 7 – Bálint V. 5, Székely 5, Mocsári 6, Kószó 5, Törköly 5, Rozs Á. 6, Frankó 5, Molnár B. 5 (Vasas –), Mihálffy 5, Tóth O. 4 (Busa, 5).Mihálffy Zsolt.Géczi (42.), Szőke (45.), Tóth I. (68., 85.), Papp N. (78.), ill. Mocsári (61.)– Gratulálok a csapatnak a megérdemelt győzelemhez!– Tartalékosan felálló csapatunkkal nem tudtunk meglepetést okozni.A bajnokság állása1. Tiszasziget 4 4 0 0 13 – 4 122. Algyő 4 3 0 1 7 – 3 93. SZVSE 4 2 2 0 7 – 1 84. Szőreg 3 2 1 0 5 – 0 75. Szentes 4 2 1 1 8 – 7 76. Kiskundorozsma 4 2 0 2 8 – 4 67. Röszke 3 2 0 1 4 – 1 68. Csongrád 3 2 0 1 3 – 4 69. HFC II. 4 2 0 2 8 – 10 610. Makó II. 4 1 1 2 3 – 6 411. Bordány 4 1 0 3 5 – 6 312. Zsombó 4 1 0 3 3 – 10 313. FK 1899 Szeged 3 0 2 1 2 – 3 214. Székkutas 4 0 1 3 6 – 12 115. UTC 4 0 0 4 0 – 11 01. DAFC Szeged 4 4 0 0 21 – 5 122. HFC 4 3 1 0 18 – 3 103. Szentes 3 2 1 0 10 – 2 74. Kistelek 3 2 1 0 10 – 7 75. Bordány 4 2 0 2 16 – 7 66. Tiszasziget 4 2 0 2 6 – 14 67. UTC 4 2 0 2 9 – 20 68. L–IT SZEAC 2 1 1 0 6 – 3 49. Csongrád 3 1 1 1 3 – 6 410. MUFC 4 1 0 3 14 – 15 311. Kiskundorozsma 4 1 0 3 8 – 12 312. Algyő 4 1 0 3 14 – 19 313. Zsombó 3 1 0 2 7 – 14 314. FK 1899 Szeged 4 0 3 1 3 – 11 315. Mindszent 4 0 0 4 10 – 17 0