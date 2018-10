Hamar döntött a Tiszasziget

Ifjúságiak, A csoport

11. forduló: DAFC Szeged–Tiszasziget 2–0, gólszerzők: Fülöp,

Istókovics. MUFC–HFC 3–6, gsz.: Zoppé (2), Rácz D., ill. Balog K. (3), Friedl (2), Faragó J. FK 1899 Szeged–Algyő 3–1, gsz.: Csonka, Diviki, Szűcs, ill. Balogh Á. Csongrád–UTC 5–1, gsz.: Debreceni (2), Szántai-Kis, Farkas M., Veszprémi, ill. Török. Bordány–Mindszent 5–0, gsz.: Hajdú (3), Bárkányi, Zemko. L-IT SZEAC–Szentesi Kinizsi 0–9, gsz.: Péter (3), Prozlik Á. (2), Paczali (2), Sáfár (2). Kistelek–Zsombó 8–0, gsz.: Nagy D. (4), Tóth Á. (3), Sisák. Szabadnapos: Kiskundorozsma.

A hétvégi program

12. forduló, szombat, 13.30: Makó II.–Foliaplast-Bordány, Szentesi Kinizsi–SZVSE, Tiszasziget–Csongrád, Algyő–Szőreg, Kiskundorozsma–Székkutas; vasárnap, 13.30: UTC–FK 1899 Szeged, HFC II.–Röszke. Szabadnapos: Zsombó.

Szeged, SZVSE-pálya, 300 néző.Sebestyén László – közepesen (Farkas, Benedeczki).Pluhár 5 – Kormányos 5, Bilics 5 (Nagy B. –), Pócs D. 5, Nagypál 5 (Baka –), Juhász S. 5 (Vitos –), Vastag 5, Seres 5, Végh 5, Péter S. 5, Nagy Z. 5 (Szabó M. D. –).Brinszky Adrián.Tombácz 8 – Rádi 8, Papp Á. 8, Rutai 9, Drágity 8 (Skribek –), Fodor Á. 8 (Bálint T. –), Deák 8 (Zámbori –), Bálint D. 8, Bánóczki 8 (Fődi –), Kökény 8, Kántor 9.Bernát Péter.Rutai (3. – 11-esből, 10.), Kántor (22.).– Csapatunk játéka és morális színvonala nem üti meg az elvárt szintet. Gratulálok a Tiszaszigetnek.– A vártnál is jobban kezdtük a mérkőzést, így szép előnyt szereztünk az első félidőben. A második játékrészben mindent egy lapra feltéve támadott az SZVSE, de helyzetet nem tudott kialakítani. Egyénileg és csapatszinten is átlag felettit futballoztunk.Bernát Péter tanítványai a 3. percben 11-esből szereztek vezetést – kezet ért a labda a 16-oson belül –, majd a 10. percben az első találatot is jegyző Rutai Balázs lopott el egy labdát, és megszerezte második gólját. A meccs sorsa a 22. percben dőlt el, amikor Kántor Máté is betalált. A szünet után iparkodott az SZVSE, ám gólt nem tudott szerezni.Bordány, 150 néző.Barta Norbert István – jól (Szűcs, Csöngető).Vasas (Vuletity –) – Sólya 7, Fodor 7 (Kozma –), Popovics 7, Molnár D. 7, Dürgő 8, K. Tóth 7, Balázs E. 7, Kis L. 7 (Visnyei 7), Lőrinc 7, Nagy Torma 8.Tóth János.Kovács I. 5 – Huszár 4, Godó 4, Daraki 4,5, Nagy A. 5,5, Szabó I. 4, Kovács R. 5,5, Bujáki 5, Homoki 5 (Szántó 5), Gyöngyösi 5,5, Kis Á. 4 (Balázs Á. 5).Horváth Zoltán.Nagy Torma (4., 56.), Dürgő (34., 89.), Popovics (57.), K. Tóth (61., 11-esből), Balázs (72.), ill. Huszár (13.), Bujáki (77.), Kovács R. (79.).– A hét rúgott gólunk ellenére sok helyzetünk kimaradt, ezen javítanunk kell.– Kilátástalan, akaratgyenge, szánalmas produkció volt. Gratulálok a Bordánynak!Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 60 néző.Kőhalmi Attila – kiválóan (Halász, Gera).Kurucsai 5 – Heredea 5 (Makai, 5), Mucsi 6, Dóra T. 6 (Hegyesi, 5), Csuka 5-2=3, Csupity 5, Szalai 6, Palócz (Lengyel, 5) 5, Vámos 5 (Varga, 5), Gyurkovics 5, Rádóczi 5.Dóra János.Siska 6,5 – Mészáros 6,5, Belanka 6,5, Szélpál 6,5, Daróczi 6,5 (Bozsóki–), Pénzváltó 5,5 (Jernei–), Lajkó 6,5, Kovács 5,5 (Molnár–), Hatvani 6,5, Varga 6, Kiss 6,5 (Tóth–).Sebők László.Kiss (9.), Hatvani (39.), Mészáros (66., 11-esből), Daróczi (69.), Varga (87.).– Csak a nap által kibocsátott D-vitaminnak örülhettünk.– Feledhető játékkal, jó helyzetkihasználással, magabiztosan győztünk ezen a műfűnek nem mondható, zöld szőnyegen. Sok sikert az FK-nak a jövőben!Csongrád, 300 néző.Csöngető Endre – kiválóan (Szűcs, Kiss).Kovács 4,5 – Bodor 4, Bartucz 4 (Debreczeni –), Kiss-Kása 4,5, Mészáros 4, Köteles 4 (Deli 4,5), Sándor 4, Bálint 4,5, Borda 4, Sarusi 4,5 (Berkes –), Megyeri (Horváth –).Keller Mihály.Mészáros 9 – Zsömbörgi 8, Szántó 8, Kasza 8,5, Sós 8, Valach 8 (Zsibrita –), Kiss 8 (Péczely –), Nagy 8, Balogh 8, Laczkó 8, Koncz 8.Balogh Dávid.Kiss-Kása (59.), ill. Szántó (36.), Kasza (49., 93.).– Az egész heti munkánk hű tükörképe volt a mérkőzés. Vissza kell találni a helyes útra.– Bár két ellentétes félidőt játszottunk, összességében megérdemelten nyertünk.Szőreg, 80 néző.Lászlai Róbert – jól (Kócsó, Bozóki).Vigh 4,5 - Csikós 5, Németh 6,5, Deák 6,5, Faragó 6, Varga 4,5 (Néma 5), Keller 5 (Mohhamardeza–), Dongó 6,5, Vörös 6, Bartos 5, Fátyol 5,5.Kiss Máté.Kandó 6 – Perpauer 6 (Balog –), Forgó 6, Kiss 5, Rau 6 (Surján –), Siber N. 6 (Pálinkó –),Gyüre 7 (Siber J. 5), Szőke 6, Bürgés 6, Mohácsi 6 (Rostás –), Bartyik 7.Vinnai István, Bacsa Zsolt.Vörös (56.), ill. Bartyik R. (33.), Mohácsi (45.), Siber J. (77.).– Az első félidőben nyújtott pocsék játékunkat igyekeztünk kijavítani a másodikban, sikertelenül. Reális eredmény született.–Céltudatos, fegyelmezett játékkal vettük el a Szőreg hazai veretlenségét. Megérdemelt győzelmet arattunk.Makó, 100 néző.Kovács Attila – jól (Minda, Barta).Kedvessy 6 – Kóródi 5, Vajna 4, Mezei 4 (Palotás 5), Kardos 4 (Frank 5), Herczeg 5, László 4(Megyesi 4), Rakonczai 5, Bány B. 4, Szilvási 5, Beke 4 (Csávás 4).Krucsó Ákos.Tari 7 – Csikós K. 7, Bálint V. 6, Kószó 6, Molnár B. 6 (Rozs E. –), Tököly 5 (Busa G. 6), Gyuris 6, Rozs Á. 7, Frankó 6, Németh T. 5 (Mocsári Gy. 5), ifj. Mihálffy Zs. 6.Mihálffy Zsolt.Busa G. (85.).– A Zsombó megérdemelten nyert, mert játékosai többet tettek a győzelemért. A csapat nevében szeretnék elnézést kérni a makói szurkolóktól a gyenge teljesítményünkért. Remélem, a héten nyerünk.: – Tipikus egygólos mérkőzésen nekünk sikerült azt az egy gólt megszerezni.Röszke, 100 néző.Baráth János – jól (László, Szigeti).Földesi 8 – Zsilák M. 8,5 (Papp T. –), Zsilák T., Szalma 8,5, Tanács 8 (Papdi Sz.), Fehér (Kovács G.), Papdi Cs. 8,5, Szücs 8,5, Márki, Pipic B. 8,5 (Pipicz Zs. –), Tanács R. 8 (Berta 8).Pördi Péter.Udvari 4 – Tóth I. 4, Kiss A. 4 (Molnár F. 4), Molnár K. 4 (Jankó 4), Papp N. 4, Marjanucz 4, Cseh 4 (Csamangó T. 4), Szecskó 4, Ottlik M. 4, Rudisch 4, Géczi 4.Szabó Zsolt.Pipic B. (24., 56., 76.), Szalma (48.), Papdi Sz. (81.), Pipicz Zs. (83.).– Nagyon készültünk a meccsre, hogy megragadjunk a középmezőnyben. Motiváltak voltak a játékosok, és a helyzeteiket elég jó százalékban kihasználták.– Ez nem a mi napunk volt, az első félidő alapján nem erre számítottam, de ez is az én csapatom. Azért egyszer szeretnénk mi is ilyen hazai pályát kapni.1. Tiszasziget 9 8 1 0 34 – 7 252. Algyő 10 7 1 2 24 – 8 223. SZVSE 11 6 3 2 25 – 12 214. Szentes 10 6 1 3 16 – 11 195. HFC II. 10 6 0 4 24 – 23 186. Csongrád 10 6 0 4 11 – 15 187. Szőreg 10 5 3 2 19 – 11 188. Bordány 10 5 1 4 23 – 15 169. Röszke 10 5 0 5 17 – 14 1510. Kiskundorozsma 10 5 0 5 18 – 17 1511. Makó II. 11 2 3 6 13 – 18 912. Székkutas 10 2 1 7 18 – 28 713. UTC 10 2 1 7 8 – 22 714. Zsombó 11 2 0 9 10 – 36 615. FK 1899 Szeged 10 0 3 7 8 – 31 31. HFC 11 9 1 1 55 – 9 282. Szentes 10 9 1 0 47 – 4 283. DAFC Szeged 10 9 0 1 50 – 11 274. Tiszasziget 11 7 0 4 62 – 27 215. Csongrád 9 5 2 2 25 – 12 176. Bordány 9 4 1 4 27 – 19 137. Kiskundorozsma 10 4 1 5 19 – 19 138. Algyő 11 4 0 7 31 – 39 129. UTC 11 4 0 7 21 – 47 1210. Kistelek 10 3 1 6 24 – 38 1011. FK 1899 Szeged 10 2 4 4 12 – 22 1012. MUFC 10 2 2 6 26 – 31 813. L–IT SZEAC 9 2 2 5 11 – 59 814. Zsombó 9 2 0 7 12 – 50 615. Mindszent 10 1 1 8 18 – 53 4