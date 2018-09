Hatékony volt a harmadik negyed: a Vásárhelyi kosársuli Salgótarjánban nyert

A kék mezes Vásárhelyi Kosársuli nagyszerű sikert ért el. Fotó: SKSE

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 1. forduló. Salgótarján, 150 néző. Vezette: Földházi, Lengyel, Domán.MOLNÁR 12, BÉRES 16/9, VARGA 17/9, Bálint 4, VAS 17/12. Csere: Pavlovics 7, Kelemen 7, Perák 1, Börcsök, Gajic 4, Kovács. Edző: Tóth Tamás.: – Az első félidőben a helyezkedési hibáinkból több könnyű kosarat szerzett az ellenfelünk. A szünetben rendeztük a sorokat, és egy hatékony harmadik negyedet produkálva megfordítottuk a rangadót. A kispad nagyon jól szállt be a meccsbe, és olyan motiváltan játszottunk, hogy rászolgáltunk a győzelemre egy olyan pályán, ahol nem sok csapat ünnepelhet győzelmet.Tóth Tamás csapata a kemény felkészülést követően valójában nem tudta, mire számíthat: a vendéglátó kerete kissé átalakult a nyáron, több változás is történt náluk, így nem igazán lehetett felmérni, milyen erőket is képviselnek valójában.Szerencsére a mérkőzés összképét nézve elmondható: jelenleg a Kosársuli jár előrébb. Különösen a 27–8-ra (!) megnyert harmadik játékrész sokkolta a salgótarjániakat, amely után egy pillanatig sem forgott kockán, ki is hagyja el győztesen a játékteret.