Hétvégén indul a gyorskorcsolyaszezon: 4 szegedi lép jégre az ob-n

A szegediek két aktív olimpikonja közül Kónya Zsófia szünetet tart, versenyeken nem indul, de Jászapáti Petra ott lesz az ob-n, méghozzá a női mezőny címvédőjeként. Számára egyértelműen az aranyérem lehet a cél a budapesti Gyakorló Jégcsarnokban, viszont a stabil felnőtt válogatottak számára ennek a versenynek nincs komoly tétje, sőt, számukra előírás, hogy feleslegesen ne kockáztassanak és vigyázzanak egymásra a futamokon.



A szegedi egyesületet egy felnőtt mellett három junior válogatott is képviseli: Somodi Maja, Jászapáti Péter és Révész Gergő.



– Maja most került stabilan a korosztályos válogatottba, de remekül tud helyezkedni és tapadni a nála papíron gyorsabb ellenfelekre is. Kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen versenyen mire lesz képes, egyéni csúcsra mindenképp számítunk tőle – kezdte a beszélgetést Lajtos Szandra, a szegediek olimpikon trénere.



– Gergő egy ideje a nagyokkal edz, most kiderül, hogy ez milyen hatással volt rá, mennyit fejlődött ebben a közegben.



Péter nagyot nőtt, fizikálisan is jóval erősebb lett, az idejei is javultak, így izgatottan várjuk az ő eredményeit is – mondta Lajtos, majd hozzátette: az ob-n lesz egy korosztályos verseny is, amelyen Kormányos Nina, Liszli Gábor, Vágfalvi Máté és Árendás Mihály indul a szegediek közül.