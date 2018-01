Hős a szemünkben - Az év szenior sportolója: Bánki Horváth Béla

Még rendszeresen úszik. Bánki Horváth Béla és lapunk vezérigazgatója, Andreas Merz.

Fotó: Karnok Csaba

Új kategóriát hoztunk létre a 48. alkalommal megrendezett Az év sportolója díjátadó gálánkhoz, hiszen egyre több szép szenior sikerről számolhatunk be, de ami ennél is sokkal fontosabb: számunkra a szépkorúak rendszeres testmozgása igazi érték, amit korosztályuk képviselői mellett a fiatalabbak elé is példaképként lehet állítani.

A kategóriában első díjazottunk igazi hős a szemünkben, hiszen a legtöbb ember álmát váltja valóra: sokáig, boldogan és sportosan él. Decemberben lett 97 éves. A budapesti vizes világbajnokság egyik sztárja volt, hiszen a mezőny legidősebb tagjaként négy aranyérmet szerzett. A szegedi szenior úszót üdvrivalgás fogadta a Duna Arénában, és ezt 2020-ban újra át szeretné élni, hiszen akkor az Európa-bajnokság lesz a fővárosban, ahol már a 100 évesek világcsúcsára hajthat. Érmei – ahogy ő mondja – szépen csilingelnek, de ennél is fontosabb számára az egészség. Erre van is egy mondása: „Úszom, mert egészséges vagyok, de azért vagyok egészséges, mert úszom".– Egész jól érzem magam. Mostanában már heti egy-két alkalommal megyek az uszodába, akkor 2-300 métert úszom – számolt be Bánki Horváth Béla. – A penzumot néha két részre osztom, pihenek egy kicsit a meleg medencében, aztán folytatom. Jó lenne, ha minél több nyugdíjas választaná ezt, mert ennél jobbat el sem lehet képzelni, szép időben pláne, amikor nincs fent a sátor. Sokkal jobb lett az újszegedi sportuszoda, mindig nagyon jóízűeket úszom ott. Óriási élmény volt a Duna Arénában telt ház előtt versenyezni, még a beteg feleségem is eljött a versenyre, aki ámuldozott, hogy milyen tapsot és szurkolást kaptam.