Hungerit-Szentesi VK: ötödik lett a Hungerit

Eger–Hungerit-Szentesi VK 6–8 (0–1, 2–2, 1–4, 3–1)

Női vízilabda OB I, rájátszás az 5. helyért, 2. mérkőzés. Eger, 200 néző. Vezette: Birri, Kenéz.

Eger: HORVÁTH (12 védés) – PAP 2, PARKES 1, Miklós, Ráski 1, Jenes, Szűcsné Fekete. Csere: Kékesi, Szilágyi, Molnár, Kocsis 1, Tóth 1. Vezetőedző: Biros Péter.

Hungerit-Szentesi VK: Lekrinszki (5 védés) – Szabó, HEVESI 2, Farkas, Tóth, Urvári, KÖVÉR-KIS 4. Csere: Brávik, MIHÁLY 2. Vezetőedző: ifj. Tóth Gyula.

Gól – emberelőnyből: 6/3, ill. 6/1.

Ötméteresből: –, ill. 5/4.

Kipontozódott: Miklós, Jenes.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Hungerit-Szentesi VK javára.



A Hungerit-Szentesi VK motiváltan érkezett Egerre, hiszen hazai sikere után esélye volt megszerezni az 5. helyet, és a Szeged elleni párharcból tanulva a tehetséges fiatalokból álló együttes bizonyíthatta, hogy milyen nagy potenciál van benne. Meg is tette, már az első percektől összeszedetten játszott, és később az apró hibák sem jelentkeztek, így a derbi második felében meg is tudott lépni a háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter irányította hazaiaktól. Végül Lekrinszkiék 8–6-os győzelemmel zárták a szezont.



Ifj. Tóth Gyula: – Ez a meccs igazi pólóélmény lehetett még az egrieknek is, kiváló meccs volt, jó játékvezetéssel. Fel tudtunk pörögni, ami a szezon ezen részében már nem is olyan könnyű. Az volt a legfontosabb, hogy ne essünk abba a hibába, amit a Szeged ellen elkövettünk, vagyis egy pillanatra sem volt szabad elkönyvelnünk, hogy ez a meccs megvan. Tudunk örülni az ötödik helynek, de az elveszített negyeddöntő miatt marad bennünk hiányérzet, hiszen azt a párharcot mi szúrtuk el.