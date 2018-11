Jobban akart a HFC

További eredmények: Szentlőrinc–Taksony 2–1, Szekszárd–Paks II. 1–2, Honvéd II.–Kozármisleny 1–0, Pécs–Kecskemét 2–2, Rákosmente–Dabas 0–0.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 13. forduló. Makó, 350 néző.Jakab Árpád – jól (Flinta, Vrbovszki).Weszelovszky 6 – Grecsó 4, Lipták 3, Lászik 3, Tamaskó 3 (Podonyi 4,5, 33.) – Zsoldos 4 – Varga R. 3,5 (Szilágyi 5, a szünetben), Gémes 4 (Megyesi 5, 66.), Busa 4 – Széll 3,5 – Babolek 4.Magyar György.Krnács 7 – Jankelic 6,5, Szabó Cs. 7, Darida 6,5, Mezei 6,5 – Katona 7 – Szabó M. 6,5 (Koncz A. –, 87.), Geiger 7,5, Vass 6,5 (Gyüre –, 62.), Hrabovszki 6 – Bódai 8 (Győrfi –, 92.).Szűcs Róbert.Bódai (35., 82.).Tamaskó (30.), Lipták (80.), ill. Szabó M. (23.), Szabó Cs. (71.), Geiger (75.), Bódai (83.), Darida (86.).Jó hangulatban futballozhattak a csapatok a makói stadionban, hiszen a hazaiak mellett a vendégek szurkolótábora is jelentős létszámban és nagy hanggal képviseltette magát.A mérkőzésen a vendégek végig agresszívebben, határozottabban játszottak, és a 38. percben megszerzett vezetésükig is több helyzetet kihagytak. A szünet után a Makó igyekezett, ám a Hódmezővásárhely masszívan védekezett, a kontrái pedig életveszélyesek voltak. Bódai megszerezte a második gólját is, amellyel eldőlt a három pont sorsa, sőt, akár triplázhatott volna, ám les miatt – tévesen – nem adták meg a közelről szerzett gólját.A HFC ezzel a győzelemmel életben tartotta a reményeit, hogy minél hamarabb felzárkózzon az előtte lévő csapatokhoz, bár ebben a fordulóban a Paks II. nyert, a Pécs és a Rákosmenti KSK is egy-egy pontot szerzett.Magyar György: – Akaratgyengék voltunk, ebben maximálisan felülmúlt bennünket a Hódmezővásárhely, bár játékban nem teljesen. Ennyi hibával és ilyen kevés futással nem lehet mérkőzést nyerni.– Nagyon sok munka fekszik az idei első győzelmünkben, és óriási tartásról tettek a játékosok bizonyságot, mert az utolsó percig hitték, hogy meglesz az első siker. Külön örülök, hogy ez egy megyei rangadón sikerült.1. Szentlőrinc 13 11 0 2 23 – 6 332. Szeged-GA 13 8 3 2 26 – 8 273. SZEOL SC 13 7 2 4 18 – 8 234. Honvéd II. 13 7 2 4 18 – 15 235. Dunaújváros 13 6 3 4 15 – 10 216. Kozármisleny 13 5 5 3 17 – 10 207. Iváncsa 13 5 3 5 20 – 16 188. Taksony 13 5 3 5 15 – 16 189. Dabas 13 4 5 4 15 – 18 1710. Kecskemét 13 3 6 4 19 – 19 1511. Makó 13 4 2 7 15 – 25 1412. Szekszárd 13 4 1 8 6 – 16 1313. Rákosmente 13 3 4 6 13 – 18 1314. Pécs 13 2 6 5 11 – 17 1215. Paks II. 13 2 4 7 6 – 20 1016. HFC 13 1 5 7 8 – 23 8