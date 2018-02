Kárász Anna még nem mer nagyot álmodni

Edzésben. Kárász Anna egyre erősebb lesz. Fotók: facebook

– Mondhatom, hogy igen. Jó állapotban van a vállam, amellyel bajlódtam, azonkívül pedig mint mindenki másnak, nekem is van olyan terület, amely kicsit jobban fáj, kicsit jobban túlterhelt, de figyelünk rá.– Igen. Tavaly éreztem először azt, hogy a technikámnál sokat számít, mennyire vagyok erős. Tudtam szépen kajakozni, de gyorsan nem, a hatásfok így nem volt megfelelő. Éppen a napokban mondta egy ismerősöm egy kajakozós videóm kapcsán, hogy régen látott ilyen jól lapátolni.– Például a szponzorok miatt rendkívüli jelentőséggel bír. Van, ahol az az első kérdés: mennyi követőm van itt vagy ott? Érdekes adat, hogy mennyi emberhez jutok el. Ezen a területen gyenge voltam, ezért kezdtem el vele komolyabban foglalkozni. És most már élvezem is. Figyelem, mi érdekli az embereket, akiktől pozitív energiákat kapok. Kényszeresen nem is működhetne.

– A jóga nekem elsősorban lelki megnyugvást jelent. Akkor kezdtem vele foglalkozni, amikor tényleg szükségem volt rá, és azóta érzem, hogy a sok edzés mellett a rengeteg nyújtás jó hatással van a testemre. Fontos, hogy rugalmasak, mobilak legyenek az izmok, és ebben hasznos a jóga, annak is a hot változata. Ez azt jelenti, hogy 39-40 Celsius-fokos teremben végezzük a gyakorlatokat, így az izmok könnyebben ellazulnak. Azért az edzések mellett ritkán jutok el jógára, hiszen napi két tréning mellett még egy ilyen jellegű foglalkozással kinyírom magam... Ez sok lenne egyetlen napra, amúgy is kötött izomzatú vagyok.– Rendben.– Az is. De a kettő szorosan összefügg. Élvezem, hogy megint elmerültem a kajakozásban, és minden időmet arra szánom, hogy minél tökéletesebbek legyenek körülöttem a dolgok.– Nagyon várom már, hogy vízre szálljunk, és lássam, mit tudok magamból kihozni. Pezsgek, vibrálok, egyre többet gondolok a pálya utolsó száz méterére. Nem álmodok nagyot 2018-ra, de érzem magamban azokat az erőket, amelyek megvoltak, amikor jól ment a kajakozás. Várom a válogatókat, jó lenne a szegedi világkupán egy négyesben ülni. Szükségem lesz a sok versenyzésre.– Elég kevés. De ha van, akkor első a család. Ezenkívül olvasok mostanában elég sokat, főzőcskézek egészséges dolgokat, például otthon sütök kenyeret. Színház és mozi is belefér néha, illetve a felsőfokú angol nyelvvizsgára készülök.