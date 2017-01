Készül a Szeged az OSC ellen

Szombaton 18 órakor hazai környezetben száll harcba a bajnoki pontokért a ContiTech Szeged Diapolo férfi vízilabdacsapata. Varga Péter együttese az OSC-t fogadja az újszegedi sportuszodában.



A hét megyei sporteseményét várják a szegedi szurkolók, külön érdekesség, hogy a vendég fővárosi együttesben több olyan játékos is szerepel, amely Szegedről igazolt el. Juhász Zsolt, Hegedüs Gábor, Lukas Seman egykor a Tisza-parti együttest erősítette, sőt az edző, Vincze Balázs is éveket dolgozott a csapatnál.



A szegedi együttes gőzerővel készül, a beteg Milos Vukicsevics és a hátsérüléssel bajlódó Ivan Basara is egyre jobb állapotban van, így minden esély megvan arra, hogy harcba tudjanak szállni a rangadón, szerdán már kőkeményen edzettek mindketten.



A meccsre 1000 forint lesz a belépő, a hat éven aluliak mehetnek be ingyen. Egy biztos, a szegedi szurkolók nagyon sokat segíthetnek a csapatnak, amely szeretne bemutatni egy újabb bravúrt.



A Metalcom-Szentes férfi együttese szintén hazai medencében játszik, ellenfele a sereghajtó és pont nélküli KSI lesz.



Az OB I állása

1. Szolnok 10 9 0 1 148 – 69 27

2. OSC 10 8 1 1 129 – 82 25

3. Vasas 10 6 1 3 94 – 95 19

4. Szeged 10 4 4 2 104 – 82 16

5. Debrecen 10 4 1 5 96 – 102 13

6. Pécs 10 3 2 5 95 – 110 11

7. Szentes 10 1 1 8 63 – 116 4

8. KSI 10 0 0 0 61 – 134 0