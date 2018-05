Kopasz Bálint versenyrend szerint edz - Az Algyői SK kajakosa több távon is indulhat a válogatón

Kopasz Bálint jó hangulatban edz. Fotó: Karnok Csaba

A portugál Pimenta jó mérce.Fotó: Karnok Csaba

Örül a részvételnek



Mindenki már a hétvégi, szegedi első felnőtt, U23-as és parakenu-válogató lázában ég. Így az a



– Annak ellenére, hogy ebben a számban nem lehetek Eb-induló, örülök, hogy részt vehettem a felkészülésben. Rengeteg tapasztalatot adott, bár az egyes készülés így egy picit a háttérbe szorult, mivel hat hét ment rá a csapathajós selejtezésre. Duisburgban bele is haltunk rendesen a döntőbe, de jó pályát mentünk, és meg is volt az összhang a hajóban egymás között. A válogatón viszont a K1 200 méteren érdekelt három nagy riválisom, Tótka Sándor, Dudás Miklós és Molnár Péter nem indulhat, így ebben a számban, valamint K2 200 méteren is kiharcolhatom még az Eb-szereplést. Mindenki már a hétvégi, szegedi első felnőtt, U23-as és parakenu-válogató lázában ég. Így az a Birkás Balázs (NKM Szeged) is, aki részt vett a K4 500 méteres egység kialakításában, ám végül kimaradt az egységből.– Annak ellenére, hogy ebben a számban nem lehetek Eb-induló, örülök, hogy részt vehettem a felkészülésben. Rengeteg tapasztalatot adott, bár az egyes készülés így egy picit a háttérbe szorult, mivel hat hét ment rá a csapathajós selejtezésre. Duisburgban bele is haltunk rendesen a döntőbe, de jó pályát mentünk, és meg is volt az összhang a hajóban egymás között. A válogatón viszont a K1 200 méteren érdekelt három nagy riválisom, Tótka Sándor, Dudás Miklós és Molnár Péter nem indulhat, így ebben a számban, valamint K2 200 méteren is kiharcolhatom még az Eb-szereplést.

– Jó napot! – köszönt a telefonba, majd amikor válaszoltam (– Már régóta tegeződünk), nevetve közölte: – Tudom, csak vicceltem!A fenti kis párbeszédből is látható, az Algyő SK kajakosa, Kopasz Bálint rendkívül jókedvűen fogadta az érdeklődésünket.– Valóban jó a hangulatom, mivel egészséges és felkészült vagyok – mondta Kopasz a délelőtti pihenője alatt. – A szegedi világkupán kétszer is egyetlen helyezéssel megelőző portugál Pimenta jó ellenőrzőpont volt a felkészülés minőségéről. És ugyan kétszer éppen csak kikaptam tőle előbb ezer, majd ötszáz méteren is, azt gondolom, legyőzhető. Lesz még jobb is az időeredményem és a formám is, és azt se feledjük, tavaly ő azért meghatározó alakja volt az ezer méter egyesnek, hiszen második lett a vb-n. Persze először még az első hazai válogatón kell nyernem ezen a távon, de ez az elvárás is magammal szemben. Az 500 méter egyes? Ott a dobogó a cél.Kopasz a sportágban abban mindenképpen úttörő, hogy saját maga keresi a jobbá válás, az ideális regeneráció, a megfelelő pihenés útjait, lehetőségeit. Voltaképpen kutat, tanul.– Édesanyámmal ráálltunk a saját készítésű ételekre. Az alternatív szénhidrátforrások, így például a hajdina, a kuszkusz az új elemek az étkezésemben, a változatosságban. Anya elkészíti, így amikor a Maty-éren pihenek, és eljön az ebédidő, ezeket is fogyasztom – nyilatkozta Kopasz.A június 20-án 21 éves kajakos a versenyek időrendje szerint készül – de erről már az edző-édesanya, Demeter Irén beszélt.– Furcsa is lenne, ha a szombat délben kezdődő döntő előtti napokban ekkor éppen pihennénk. A szegedi világkupa arra mindenképpen jó volt, hogy az esztendő ezen időszakában elhelyeztük magunkat a mezőnyben. Pozitív hatások értek minket, de ebből messzemenő következtetést levonni nem szabad. Az látszik, hogy az éghajlati adottságok miatt egy spanyol vagy portugál versenyző már most komoly résztávos edzéseket végez, azaz hamarabb kezdhette el a vízi munkát is. Elégedett voltam Bálint ezerméteres teljesítményével, a második hellyel, hiszen az első három helyet céloztuk meg. És ehhez még hozzájött az 500 méteres negyedik hely is. Az utóbbi számot viszont a világesemények időrendje miatt várhatóan elengedjük, miközben az ezer méter páros felé is elmozdulunk. Van két jelöltünk, és a válogató után megnézzük, mi tud a duó, és ha megüti a nemzetközi mércét az időeredmény, van értelme folytatni – mondta Demeter Irén.A fentiek alapján az algyői Kopasz a hétvégi első felnőtt válogatón K1 1000 és 500 méteren biztosan indul, míg az 5000 méteres távon gondolkodnak.