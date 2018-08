Körkép a labdarúgó NB III Közép csoportjáról: nagy csata lesz a dobogóért

A fehér mezes SZEOL SC a dobogóra hajt, Makón a biztos bennmaradás lehet a cél. Fotó: Kuklis István

Megyei rangadóval indul a szezon



Csongrád megyei csapatok rangadójával kezdődik az NB III Közép csoportja, a bajnokaspiráns Szeged-Grosics Akadémia a Makót, a HFC az átalakult Rákosmentét fogadja holnap 17 órától, míg a SZEOL SC a tavalyi mumusát, a Szentlőrincet látja vendégül vasárnap 17 órától – Siha Zsolt csapata idegenben 2–1-re, itthon 3–1-re kapott ki a Pest megyeiektől.

Nem változott a 2017–2018-as szezonhoz képest a labdarúgó NB III csoportjainak lebonyolítása, vagyis a három csoport (Kelet, Közép, Nyugat) első helyezettje jut fel, míg a legkevesebb pontot gyűjtő 13., valamint a 14., 15. és 16. helyezett csapatok kiesnek a megyei I. osztályba. Tétmérkőzések hiányában nehéz lenne felállítani a Csongrád megyei csapatok NB III-as csoportjának erősorrendjét, néhány megállapításra azonban próbáltunk fényt deríteni a szezonkezdet előtt.A labdarúgó NB III Közép csoportjának egyértelmű esélyese az NB II-től búcsúzott Szeged-Grosics Akadémia. Popovits Pállal a kispadon azonnal visszajutnának a másodosztályba, ehhez mérten kiválóan erősítettek rutinos NB II-es játékosokkal. Oláh Gergő a középpályán, Máté János a támadósorban lehet kulcsszereplő. Az aranyéremre egyértelmű kihívója egyelőre nem látszik a mezőnyben a Szegednek, ám a dobogóra igyekvő csapatok borsot törhetnek a Gyulán székelő klub orra alá.Az új szezont változatlan tervekkel várja a szegedi csapat. Szeretnének felérni a dobogóra, amelyre reális esély mutatkozik a tavalyi ötödik hely után, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy a Pécs és a Kozármisleny is jól erősített az átigazolási időszakban, és egy önbizalom- növelő rajttal akár a Szentlőrinc és a Dabas is beleszólhat az éremcsatába. A Baranya megyeiek Mórahalomról és Makóról is igazoltak, előbbi a szerb középső védőt, Nikola Banjacot, míg utóbbitól a rutinos középpályást, Juhász Györgyöt.Bravúros tavaszt produkáltak Méhes Tiborral a kispadon, így bennmaradtak az NB III- ban. Edzőváltást követően immár Magyar Györggyel, NB-s szinten rutinosnak számító, Csongrád megyéhez kötődő játékosokkal veszik fel a kesztyűt az ellenfelekkel. Futballberkeken belül jól csengő nevek (Zsoldos, Lászik, Busa, Podonyi, Szilágyi, Hatvani J., Tamaskó, Bány B.) olvashatók az érkezők oldalán, így előzetesen úgy tűnik, nem jelenthet problémát a bennmaradás kiharcolása. Viszont vigyázniuk kell, mivel a kiegyenlített mezőnyben egy rossz sorozat fájó lehet, ahogy egy jó széria óriási lökést adhat.A fedett lelátó építése miatt makói albérletbe kényszerülő Hódmezővásárhelyi FC kilenc játékost igazolt, miután a zöld asztalnál sikerült bennmaradnia. A Békés megyei Méhkerék bajnoki cím után megszűnt, így a vásárhelyiek legjobb kiesőként maradhatnak az NB III-ban. Mindenképpen a biztos bennmaradás lehet a céljuk, amiért óriási tülekedés várható a tabella hátsó felében, amiből akár még az is kijöhet, hogy a HFC feljebb kerül, vagy éppen egy rossz sorozat miatt a Makó veszélybe. A keretek alapján gyengébbnek látszik a Taksony, míg a Honvéd II. és a Paks II. fakóinak a kieséstől bizonyára nem kell félniük.