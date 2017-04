Középpontban Sánta Dániel, a ContiTech Szeged Diapolo játékosa

– A hetedik helyért harcol majd a Szeged. Ezt még kimondani is furcsa, nem?



– Szokatlan, és rosszul is hangzik. Ehhez nincsenek hozzászokva a szurkolóink. Legfőképp miattuk kell megnyerni a Vasas elleni párharcot. Itt nincs pardon! Most semmi sem lehet kifogás! Az elmúlt hónapokban rendre pechesen jöttünk ki a sérülésekből, de ebben az összevetésben már ez nem számíthat, csak a győzelem elfogadható. Mivel ez már nem dönt európai kupaszereplést érő helyről, csak a szegedi klub becsületéért, a presztízsünkért, és hangsúlyozom, elsősorban a drukkerekért kell pozitív élménnyel zárni a szezont.



– Miért alakult így a szezon?



– A sérülések mellett sok apróságról szót lehetne ejteni, de a BVSC elleni hazai vereségünk fájó leginkább.

A BVSC a rájátszásmérkőzésen óriási mentális fölényben volt, ezt végig érezni lehetett. Ezt a 0–6-os állásból fakadó önbizalmat viszont mi adtuk a kezükbe egy olyan hazai meccsen, amit simán meg is nyerhettünk volna. Persze azt hozzá kell tenni, hogy ezen a bajnokin pont olyan sérüléshullám közepén voltunk, ami miatt Molnár Dávidnak kapus létére a mezőnyben kellett segítenie.



– Mi a terv a Vasas ellen?



– Ez a párharc már tiszta lappal indul jövő hét szombaton, ráadásul a pályaelőny is a miénk. Másfél hetünk van felkészülni egy olyan csapatra, amelyet a szezonban egyszer hét góllal legyőztünk. A védekezésünk helyreállításával bebizonyíthatjuk, hogy az volt a reális eredmény, nem a hazai döntetlen.