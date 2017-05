Küzdött és görcsölt a SZEOL SC a Mosonmagyaróvár ellen

SZEOL SC–Mosonmagyaróvár 1–1 (1–0)

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 35. forduló. Szeged, SZVSE-pálya, 100 néző. Vezette: Nazsa Tamás – közepesen (Csatári, Szvetnyik).

SZEOL SC: Prokop 6 – Ikonomu 5, Vágó L. 5, Gál 5 – Nagy R. 5,5 (Péter –, 80.), Lévai 5–2=3, Búrány 5, Mendebaba 5 (Puskás –, 70.), Harsányi 5 – Kéri 5,5 (Beretka –, 80.) – Mihály 5. Vezetőedző: Zoran Kuntics.

Mosonmagyaróvár: Boros – Bohner, Koszó, Lázár P., Galambos – Bartos, Schmatovich, Czár (Jasarevic, 85.), Mundi (Kószás, 73.) – Darázs (Fekete, a szünetben), Laki. Vezetőedző: Király József.

Gólszerzők: Nagy R. (21.), ill. Galambos (47.).

Kiállítva: Lévai (76.).



Alaposan meglepte a nagy távolság ellenére is csak a meccs napján utazó Mosonmagyaróvárt az utolsó helyezett SZEOL SC a bajnoki elején, hiszen agresszív támadójátékot produkáltak a hazaiak. Ennek eredménye volt Kéri ziccere, majd az ő passzából Nagy Richárd gólja a 21. minutumban.



A folytatásban magához tért a Mosonmagyaróvár, és a második félidő elején egy védelmi hibából egyenlített. Hozzá kell tenni, hogy a meccsen akadt több olyan vitatott szituáció is, amikor a bíró 11-est adhatott volna. Vágó Levente például kézzel blokkolt egy próbálkozást, aztán a második félidőben is akadt vitatott eset a hazai kapunál, de a hajrában Mihály leszerelése sem tűnt szabályosnak a 16-oson belül.



A meccs végén Lévai második sárgával pirosat kapott, de még ekkor is két támadót cserélt Zoran Kuntics a gól és a győzelem érdekében. Az utolsó percekben több szegedi is görcsöt kapott – kihajtották magukat a Mosonmagyaróvár ellen.



Zoran Kuntics: – A mosoniak több pontot szereztek idegenben, mint otthon, azaz jó csapat, mégis két góllal is vezethettünk volna az elején. Az egyenlítés után a vendégek helyzeteket alakítottak ki, mi pedig harcoltunk emberhátrányban is. A fiúk kitették a szívüket a pályára, sajnálom, hogy nem szereztünk három pontot, de az eredmény reális.