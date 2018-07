Marad a Kertész utcában az UTC

Szilágyi Zsolt egy év után távozik az UTC-től. Fotó: Török János

Kevés örömét lelte az előző szezonban az UTC: a labdarúgó megyei I. osztály legutóbbi szezonjában mindössze két csapatot tudott megelőzi a gárda, ráadásul az utolsó nyolc mérkőzésén csupán két pontot szerzett. A tavalyi keretből egyelőre egy labdarúgó távozott Szilágyi Zsolt személyében, ellenben négy labdarúgó is csatlakozott az újszegediekhez, ám a sor várhatóan itt még nem ér véget, és a bajnoki rajtig még elképzelhető, hogy tovább bővül Pálfy Zoltán együttesének kerete.– Hogy minőségben ez mit jelent, azt majd a meccsek eldöntik. Tavaly elmaradt, most jobb lenne, ha tényleg élvezhető focit nyújtanánk – fogalmazott a csapat edzője.Ami az érkezőket illeti, az újszegedieknél folytatja a 22 éves Szécsi Krisztián, aki a megyei III. osztály Tisza–Maros csoportjában szereplő Kübekházában töltötte az elmúlt fél évet. A 25 éves Kasza Roland az előző idényben a megyeegyes Deszk játékosa volt, ám tavasszal nem lépett pályára. A Békés megyei I. osztály legutóbbi bronzérmesétől, a Körösladánytól teszi át székhelyét a Kertész utcába a 21 éves Zsömbörgi Márton, az érkezők sora pedig a klubhoz visszatérő, szintén 21 éves Csiszár Márkkal válik teljessé, aki hat év után a Tiszaszigettől igazol vissza nevelőklubjához.Az MLSZ adatbankjában írtakkal ellentétben továbbra is a Kertész utcai sportpálya lesz az UTC hazai pályája, és nem Kiskunhalason játssza a hazai mérkőzéseit a gárda. A létesítmény állapotával kapcsolatban Pálfy kifejtette, mivel nem a klub tulajdonában van az épület, így komoly renoválást nem tudnak végezni rajta, de amit önerejük enged, azt megteszik, így például a játékvezetői öltözőt szeretnék komfortosabbá tenni az új idényre.Az UTC két edzőmeccsen már túl van, a Szőregtől 4–1-re, majd az Algyőtől 5–0-ra kapott ki az együttes, amelyre az augusztus elseji kupafordulóban a Tiszasziget vár, így bár szintén a szigetiek és a Székkutas ellenében még a tervek szerint a következő két hétvégén játszanak két felkészülési találkozót, a további program is elsősorban attól függ, hogy a kupameccsen milyen eredmény születik.– A kupameccset is edző- meccsnek fogjuk fel, a Tiszasziget nem a mi súlycsoportunk. Még nem is vagyunk készen az éles meccsekre – tette hozzá az UTC trénere.