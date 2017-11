Második és harmadik vonal: SZKKSE-siker, HLKC-döntetlen

Bravúr idegenben



PINKK SE (1.)–Szeged KE (2.) 60–67 (19–22, 17–16, 7–15, 17–14)

Női kosárlabda amatőr nemzeti bajnokság, Zöld csoport, 8. forduló (előrehozott mér- kőzés). Pécs, vezette: Maár, Fleishmann.

Szeged KE: VÁRI 9, KECSKÉS 6/3, TÓTH C. 12/3, RADÓCZ 20/6, JÁHNI 18. Csere: Kőházi, Zsíros 2. Megbízott edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – Komoly ellenféllel szemben, izgalmas végjátékban végig fegyelmezetten tudtunk játszani. Mindenki, aki pályára lépett, hozzátett a győzelemhez. Gratulálok a lányoknak, nagyot küzdöttek!



Otthon mindenkire veszélyesek



Vásárhelyi Kosársuli (10.)–Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC (9.) 86–74 (17–23, 23–13, 22–21, 24–17)

Férfi kosárlabda NB I B, Piros csoport, 8. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 360 néző. Vezette:

Menyhárt, Vadász, Borgula.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 18/6, Bálint 4, Molnár 5/3, VAS 14/3, GAJICS 21. Csere: VARGA 15/3, Horváth 2, Béres 7/3. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Egy nagyon jó Győrrel játszottunk, de bizonyítottuk, hogy hazai pályán mindenkire veszélyesek vagyunk. Több kritikus pontja is volt a mérkőzésnek, amikor nehezen ment a pontszerzés, de ezeket az időszakokat sikeresen átvészeltük, és mindig meg tudtunk újulni. Többen is jó teljesítményt nyújtottak, igazi csapatmunka volt.



SZKKSE-siker a szegedi derbin



PC Trade Szeged KKSE (6.)–Kézilabda Szeged SE (11.) 38–17 (18–8)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 9. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Kavalecz I., Kavalecz K.

PC Trade Szeged KKSE: DOBÓ M. – Miklós K. 5, Scheffer 3, BÁRÁNY 1, Berta 5, Dajka 5, EGERVÁRI 2. Csere: Nagy É., Cseh (kapusok), MALÁTI 4, Mikó 3, Takács K. 6, BATÓ 4/1, Molnár, Speth, Zsikó 1/1. Edző: Bakó Botond.

Kézilabda Szeged SE: Fodor – Szűcs D. 5/4, Csoknyai, Papp 2, Lukács, CSÁKI 7, Kónya K. 1. Csere: Luczó, Kothencz (kapusok), Szabó P., Farkas K. 2, Mike, Ambrús K., Ambrús P., Karácsonyi, Szabó. Edző: Gaál Adrienn.

Hétméteres: 3/2, ill. 4/4.

Kiállítás: 12, ill. 4 perc.

Bakó Botond: – Kötelező mérkőzésen nyertünk, viszont az, hogy mindkét félidőben ugyanazon a szinten tudtunk játszani, kiemelendő és pozitív a csapat részéről.

Gaál Adrienn: – Szerettünk volna jó mérkőzést játszani ellenfelünkkel, de sajnos ez nem sikerült. Probléma volt az akarattal, a sebességgel, a koncentrációval. Átbeszéljük, van még négy meccs, amelyeken újra az igazi arcunkat kell mutatni.



Boldogok a döntetlennel



Szent István OTP SE (5.)–Hódmezővásárhelyi LKC (10.) 26–26 (11–13)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 9. forduló. Budapest, Építők Sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Fehér, Répás.

HLKC: Dömény-Veress – Török 1, Nagy 7, Szepesi 5, Herceg 9, Lovistyék 2, Kandó 2. Csere: Ádász, Áncsán (kapusok), Horváth, Mihajlov, Becsei, Bálint. Edző: Bartók Csaba.

Bartók Csaba: – Az elmúlt heti és a mostani teljesítményünk össze sem hasonlítható, százszázalékos a különbség. Remek kapusteljesítmény, jó védőmunka, hatékony és fegyelmezett támadásépítés jellemezte a játékunkat. Sajnálom az otthagyott egy pontot, viszont nagyon boldog is vagyok a döntetlennel. Ezzel a játékkal bebizonyítottuk, hogy bárkivel partiban lehetünk.



Mindenki remekelt



ContiTech FKSE-Algyő (7.)–Törökszentmiklósi KE (10.) 30–24 (16–10)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 8. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: B. Pech, Vágvölgyi.

ContiTech FKSE-Algyő: Kiss O. – Vancsics 6, Simon 2, Dolezsál 3, Döme 5, John 3, Velky 2/1. Csere: Miklós (kapus), Bella 3, Ambrus, Magyar, Valaczkai 2, Gazsó, Béleczki 2, Kocsis 2/2, Teimel. Edző: Kovács István.

Hétméteres: 5/3, ill. 3/0.

Kiállítás: 6, ill. 10 perc.

Kovács István: – Apró hullámvölgyeket leszámítva végig uraltuk a mérkőzést. Nem emelnék ki külön senkit, mert az összes játékosom maximálisan betartotta a taktikai utasításokat. Köszönöm!



Újabb vereség



MOL-PICK Szeged U20 (13.)–Mizse KC (6.) 19–27 (10–16)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 8. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 80 néző. Vezette: Sándor, Szikszay.



Szünet utáni jó játék



FKSE-Algyő (1.)–Békéscsabai ENKSE II. (7.) 45–20 (26–8)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Algyő 80 néző. Vezette: Mazzag, Parádi.

FKSE-Algyő: DÁVID D. – DRAXLER O. 7/2, VELKY 5, KOZMA 4, DÁVID ZS. 3, GERCSÓ 4, ARACSI 6. Csere: Aradi, Szabadkai (kapusok) Molnár 1, VÉR 3, FEJES 4, Szűcs 3, Reigl 3, FARAGÓ 2. Edző: Arany Zoltán.

Hétméteres: 2/2, ill. 2/0.

Kiállítás: –, ill. 4 perc.

Arany Zoltán: – A szezon legjobb játékát nyújtottuk. Mindenki maximálisan betartotta a megbeszélteket. Gratulálok a lányaimnak!



Többet lőtt a hazai csapat



Szarvasi NKK (2.)–Makói KC (5.) 31–23 (13–8)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Szarvas, 80 néző. Vezette: Major, Szűcs.



Hiányzott az átütő erő



ContiTech Makói KC (10.)–Kiskunhalas (7.) 24–29 (10–16)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 7. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Kiss Z., Papp.

ContiTech Makói KC: Farkas J. – Papp 1, Felföldi 4, Kovács M. 4, ZSIGA 4, Endrei 1, Veréb. Csere: Balán (kapus), Hegyi, LESZKOVÁN 5, Szabó R. 1, Petheő 2, Petrás 2, Pál, Szécsi, Dóczi. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Sok mindennel próbálkoztunk ezen a mérkőzésen, hogy más legyen az eredmény, de semmi nem akart működni. Nem volt átütő erő a támadásainkban, a védekezésünk pedig súlytalan volt.



Néha hasznosabb elbukni



HVSC (9.)–BVSC-Zugló II. (3.) 10–14 (3–3, 2–6, 3–2, 2–3)

Férfi vízilabda OB I/B, alapszakasz, A csoport, 7. forduló. Hódmezővásárhely, vezette: Berki, Pásztor.

HVSC: UJHÁZI – SZABÓ J. 1, LEHMANN 3, Hajdú 2, Nádasdi G. 2, TAR 1, Vigh. Csere: Piti 1, Beleon, Benkő, Tóháti, Könyves, Barna. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – Néha hasznosabb elbukni egy erős ellenféllel szemben, mint könnyen győzni egy gyenge felett.



Nyertek a szentesi nők



Szentesi TE (7.)–Rákoshegy II. (9.) 6:2 (2970:2830)

Női tekecsapat szuperliga, 9. forduló, Szegvár.

A szentesi pontszerzők: Seres E. 520, Seresné 500, Dóczi E. 492, Molnárné 464 fával.



Fővárosi Vízművek (6.)–Szegvár (8.) 7:1 (3231:3124)

Férfi tekecsapat NB I, Keleti csoport, 9. forduló, Budapest.

A szegvári pontszerző: Szabó G. 535 fával.