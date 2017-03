Meccslázban: Provits Imre tippel a hétvégére

Apátfalván a Makó II.



A hétvégi program, megyei II. osztály, 19. forduló, szombat, 15 óra: Zsombó–Üllés, Székkutas–Kiszombor, Tömörkény–St. Mihály, Balástya–Móravárosi Kinizsi, Apátfalva–Makó II., Deszk–Mindszent; vasárnap, 16 óra: Csanytelek–Nagymágocs. Szabadnapos: Csengele.

Megyei III. osztály, 19. forduló, Homokháti csoport, szombat, 15 óra: Dóc–Szatymaz, Sándorfalva II.–Balota, Bordány II.–Mórahalom II., Zákányszék–Csongrád II.; vasárnap, 12 óra: Universitas–Pusztamérges (Gyálaréten), 16 óra: Ruzsa–Algyő II., St. Mihály II.–Röszke. Tisza–Maros csoport, szombat, 15 óra: Baktó-Petőfitelep–Szegvár, Baks–Csongrád III., Pitvaros–FK 1899 Szeged, Mártély–Maroslele, Károlyi DSE-Szikáncs–Fábiánsebestyén; vasárnap, 10 óra: Pázsit–Földeák; 16 óra: SZVSE II.–Kübekháza, Nagylak–Csanádpalota.

Megyei IV. osztály, 16. forduló, Homokháti csoport, szombat, 15 óra: Csanytelek II.–Domaszék, Kistelek II.–Ópusztaszer, Pusztaszer–Szőreg II.; vasárnap, 16 óra: Törmörkény II.–Zsombó II., szabadnapos: Öttömös. Tisza–Maros csoport, vasárnap, 15 óra: Fábiánsebestyén II.-Eperjes–Móravárosi Kinizsi II., UTC II.–KEAC, Gyálarét–MUFC, Derekegyház–Kiskundorozsma II., Károlyi DSE-Szikáncs II.–Földeák U19.

Az utóbbi korosztályban még pályára is lép a Ficakban, míg az előbbiben a Ficak-FK 1899 Szeged csapatvezetője, illetve menedzseli a Móraváros 60 feletti együttesét is.Csongrád-Turbó (1.).Hódmezővásárhely, vezeti: Bartucz Tamás (Kócsó, Bozóki): – A Hódmezővásárhely otthon magabiztos, sok gólt szerez, míg a vendégek idegenbeli mérlege nem ilyen jó, így a hazaiak simán nyerik a mérkőzést.Szeged, Kertész utca, vezeti: Szalai Szabolcs (Dobó, Burzon): – Az UTC rapszodikusan szerepel, nem is a Makót kell legyőznie, ezért várom itt a vendégek sikerét.Szeged, SZVSE-pálya, vezeti: Virág András (Kovács A., Kádár N.): – Az SZVSE már szerzett meglepetést, de ez most nem valószínű az Algyő ellen, ráadásul Takács Zoltán fiainak fel kellene zárkóznia, ezért kell nekik a szegedi győzelem.Ásotthalom, vezeti: Vörös Gábor (Fülöp, Péter-Szabó): – Az Ásotthalom otthon bárkire veszélyes, az FK Szeged pedig most még nincs olyan formában, hogy meglepetést szerezzen. Bár képes rá...Bordány, vezeti: Lászlai Róbert (Bán I., Szűcs): – A forduló rangadóján a Bordánynak nagy szüksége lenne a pontokra, hogy az élbolyban maradjon, de a Tiszasziget idegenben igen eredményes, ezért vendéggyőzelmet várok.Szőreg, vezeti: Kócsó Tibor (Dobai, Böszörményi): – A hazaiak még nem nyertek egy meccset sem, ezért várható, hogy a Kistelek még idegenben is esélyesebb a sikerre.Sándorfalva, vezeti: Csöngető Endre (Kőhalmi, Bán B.): – A hazai pálya előnyét érvényesíti a Sándorfalva, és küzdelmes mérkőzésen minimális különbséggel, egyetlen góllal nyerhet.