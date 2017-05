Még nyitott a válogatottkeret

Vajda mint edző érkezik



A DÉMÁSZ-Szeged olimpiai, világ- és Európa-bajnok kenusa, Vajda Attila lapunk decemberi, Az év sportolója díjátadó gáláján jelentette be, hogy hivatalosan befejezi pályafutását, és edző lesz Tajvanon. A kiválóság eljön a világkupára is – igaz, ezúttal csak mint szakember.



– A jövő héten érkezünk meg a Maty-érre, és a világkupáig ott készülök majd három versenyzőmmel – nyilatkozta lapunknak Vajda. – A három tanítványom közül az egyik C1 1000 és 5000 méteren indul, a C1 500 méter még kérdéses, a másik K1 500 és K1 200 méteren, a harmadik, egy lány pedig C1 200 méteren. Én már nem versenyzek, teljesen visszavonultam, csak a magam kedvére futok néha, ha úgy érzem. Annyit versenyeztem már életemben, hogy könnyen rá tudom mondani: nem hiányzik.

– Hiányoltam az elmúlt években ezt a versenyt, mert nagy rangja van nemzetközi szinten, most is több mint hatvan ország sportolói neveztek. Bennünket, magyar versenyzőket pedig jól „bemelegít" a válogatóversenyekre – mondta a szegedi verseny kapcsán az olimpiai bajnok kajakos, Szabó Gabriella, aki várhatóan ott lesz a május 25–28. közötti Maty-éri eseményen. Ő tehát így várja a viadalt, a K4 500 méteren két hajótársa, a Rióban szintén ötkarikás aranyérmet gyűjtő Kozák Danuta és Csipes Tamara viszont anyai örömök elé néz, így őket nem láthatják a szurkolók.Már csak húsz nap van hátra a rajtig, ám sokan még nem tudják, vajon indulhatnak-e a viadalon. Az ok egyszerű: a jövő hét végi szegedi rangsoroló nagyon fontos állomás lesz, jó néhány számban itt dől el az egységek és az indulók névsora, illetve több páros és négyes is szétvált, átalakult.A riói résztvevők közül az algyői Kopasz Bálint K1 1000 méteren ott lesz a szegedi versenyen, de rajta kívül is többen reális eséllyel bízhatnak a keretbe kerülésben – akár A, akár B egységként. Persze ehhez a jövő heti Maty-éri viadalon jól kell szerepelniük.Ami fontos információ: a rendezvény a szurkolók számára ingyenes. A nevező országok között pedig olyan kurriózumnak számító nemzetek is találhatók, mint Uruguay, Tadzsikisztán, Mozambik, Namíbia vagy Tajvan.