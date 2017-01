Megyefoci: bíznak a még jobb tavaszban

1. Kalász Zoltán (Makó)

Az őszi szezon osztályzatai alapján négyen tudtak 7-es feletti átlagot hozni, közülük hárman a dobogón végeztek, a negyedik a Csongrád támadója, Rácz Dezső (7,04) volt. A első három közül az éllovas makói Kalász Zoltán 28, a második Brizik-Bodrogi István (HFC II.) 21, míg a bordányi kapus, Szűcs Marcell 37 éves. Azaz minden korosztály képviseli magát a ranglista tetején.– Egészen kiegyensúlyozott szezont futottam, de nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz – mondta Kalász. – Középhátvéd létemre tudtam extrát hozni, hiszen nyolc gólt szereztem többnyire pontrúgásokból. Jól jönnek be a beadások... Általában édesapám szólt, mikor milyen érdemjegyet kaptam, és mindig úgy éreztem, reális az osztályzat. Nagyon fiatal a csapatunk, 21,3 év az átlagéletkor, emellett jó szellemű a társaság is, amelyet főleg saját nevelésű játékosok alkotnak, kiegészülve Szeged környéki játékossal, akik mind erősítést jelentettek. Nem mondtuk az idény elején, mi a konkrét cél, az első öt pozíciót jelöltük meg. Most viszont a második helyen már a bajnoki cím megszerzése szellemében edzünk január 10. óta. Talán májusban átadják az új öltözőt, és ha megnyernénk a megyeegyet, kerek kis szezonunk lenne...

2. Brizik-Bodrogi István (HFC II.)

– Többször rápillantottam az újság osztályzataira, de annyira nem követtem, hogy tudjam, miként állok – jegyezte meg Brizik-Bodrogi.

3. Szűcs Marcell (Bordány)

– A meccseken mindent beleadtam, próbáltam a maximumot hozni, és több fontos gólt is szereztem. Amikor feljutottunk, az első nyolc helyet céloztuk meg. Valljuk be, ez azért komoly terv egy újonctól... Tavasszal szeretnénk még feljebb lépni a hetedik helynél, és ezért teszünk is. Maradt bennem kitartás, egyénileg szeretnék még jobb lenni, ezért a heti négy edzés mellett háromszor különmunkát is végzek. Előttünk az NB III-as csapat és Szarvas József példája, aki az őszi produkciójával felhívta magára a figyelmet, most pedig a „nagycsapattal" készül, ahol elégedettek vele.– Figyelem, nézem, követem az osztályzatokat, de hogy mennyire reális, az a tudósítóktól is függ – vélte Szűcs Marcell. – Az elején kicsit beragadtunk, feljutó csapatként szokni kellett a légkört. Hiába nincs nagy különbség a megyei I. és II. osztály között, sok minden más. Akadt is egy-két pofon, de összerázódtunk, és felfogtuk, a megyeegy más kávéház. A végén pedig még meglepetéseket is szereztünk magunknak, de másoknak is. Bíznak bennem, és ezt megháláltam, a kapusé amúgy is bizalmi poszt. Van annyi bennünk, hogy a jelenlegi hatodik helyet megtartsuk, sőt akár jobb is lehet a vége...