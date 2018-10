Mindegy, ki hol áll, rangadó - Holnap 14 órakor megyei derbi: SZEOL SC-Hódmezővásárhelyi FC

Látják a jövőt? A SZEOL SC edzője, Siha Zsolt... Fotó: Karnok Csaba

A 13. perctől emberhátrányban játszott a SZEOL SC Kéri Tamás kiállítása miatt Kecskeméten – a szegedi csapatkapitány kétmeccses eltiltást kapott –, és 2–0-ra ki is kapott.– Kishitűen kezdtünk Kecskeméten, de ez visszatérő probléma nálunk – nyilatkozta Siha Zsolt, a SZEOL SC vezetőedzője. – Viszont megnyugodtunk a gól- és emberhátrány után, eltüntettük a létszámkülönbséget, és helyzetecskékig is eljutottunk. Sajnos ingadozó a produkciónk: vannak nagyon jó meccseink, és vannak nagyon rosszak. A HFC-ben akadnak remek játékosok, és ötször ikszeltek a bajnokságban. Ez azt jelenti, senki sem nézheti le őket azért, mert utolsók. Háromesélyes a mérkőzés, mert megyei rangadóról beszélünk, és ez akkor is igaz lenne, ha nulla ponttal állna az ellenfelünk. Éppen olyan meccs lesz, mint az eddigi összes SZEOL–HFC-találkozó: sok párharc, sok pontrúgás, ideges hangulat. Aki ehhez jobban alkalmazkodik, az nyer. De nekünk a három pont megszerzése a célunk még úgy is, hogy az eddigi legnehezebb mérkőzés elé nézünk.Két pontrúgás pecsételte meg a HFC sorsát legutóbb, ebből az első, a 11-es igencsak véleményes volt.– Játékban rendben voltunk az Iváncsa ellen, meg is dicsértem a labdarúgókat, hiszen mindent megtettek a sikerért. Ha így állunk a SZEOL SC elleni meccshez, és úgy fejlődünk, ahogy az utóbbi időben, akkor az a mérkőzés is jól alakulhat – mondta Szűcs Róbert, a HFC vezetőedzője.– Az a kérdés, mi maradt meg a fiúkban az előző találkozóból. Ha átmentjük a játékot, akkor nem lesz gond, és egy ki-ki meccs is kialakulhat. Nem lesz gólzápor, egygólos mérkőzést várok, és úgy látom, bárkivel fel tudjuk venni a versenyt. Az első három helyezett ellen viszonylag sok találatot kaptunk, de ebben szerepet játszott Huszár Gergő hiánya is, aki legutóbb visszatérhetett. Mezei Olivér viszont megkapta az ötödik sárgáját, így ő nem játszhat.Az SZVSE-pályán vasárnap 14 órakor kezdődő mérkőzésre a belépő 600 forintba kerül, kivéve a 14 éven aluliakat, akik ingyen tekinthetik meg a meccset.