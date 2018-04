Mindent eldöntött a parádés kezdés: Naturtex-SZTE-Szedeák-Pécs 80-57

IV. negyed (80-57)

III. negyed (58-41)

II. negyed (45-26)

I. negyed (33-13)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, középszakasz, középház, 2. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Földházi, Balog Gy., Mészáros.BOLTICS 5/3, Fortune 5/3, CSIRICS 21/15, Juhos 9, SULOVICS 13.: Révész 6, WIRTH 12/9, Kovács Á. 4, Vágvölgyi 3/3, Kerpel-Fronius G., Bonifert B. 2, Mike.: Andjelko Mandics.Durham 13/3, Brooks 2, Antóni 2, Budimir 17/6, Sarlija 6.: Harazin 4, Bíró 4, Simon K. 4, Supola 3/3, Demeter 2.: Csirke Ferenc.Jöhet az utolsó negyed!bevág egy triplát 61-43. Ez volt a kilencedik a Naturtexnél. Suplától is jön a tripla 61-46.! Itt a válasz 64-46.még egyet bedob, közte húsz, pécsi időkérés, hatalmas taps 66-46.! Micsoda negyed, 11 pontnál jár, három triplája is jó volt 69-46.zsákol nagyot 71-48.megszerzi első pontjait, Vágvölgyi Ákos is pályára lép. 73-49-re vezetünk négy és fél perccel a vége előtt. Pályán a pécsieknél az exszegedi Demeter Attila. Révész 75-49. Bíró 75-51. Megint ő 75-53., ez is hármas 78-53.talál be 80-53. Mike is a pályán, színmagyar csapattal a szegediek. Demeter szép kosara 80-57. Zúg a Szép volt, fiúk! Itt a vége, 80-57-re nyernek a szegediek. Remek játék, ismét.Csirics hármasa nem sokkal lett rövid. Budimir dobása jó 45-28.büntetője, majd Durham kosara 46-30., bent a büntetők 48-30. Budimir, ez hármas 48-33. Budimir, kosár plusz büntető. Ez a negyed eddig 10-3-ra a vendégeké 48-36.dob nagyon fontos triplát! Ez az ötödik neki 51-36., kiváló a hármas 54-38. Fortune passzol,befejezi, lassan visszaáll a húszpontos különbség 56-38. Juhos elszórja a labdát.közelről, a palánk is segített 58-38. Pécsi tripla 58-41. Vége a negyednek.büntetője bent 34-13.is büntetőzhet, neki bemegy mindkettő 36-13. Kovács Ádám a pályán. Durham töri meg a pécsi pontcsendet 36-15. Révész passzol,rést talál, beviszi, bedobja. Eddig minden működik 38-17. Durham dob egy kosarat, majd kap egy technikait. Csirics kihagyja a büntetőt 38-19.most nem hibázik 40-19. Még mindig megnyugtató az előny. Simon büntetőjével 40-20. Labdát szerez a Pécs, Antóni fejezi be.ellökik, két ember szorongatja - hát persze, hogy így is bedobja a közelit 43-24. Budimir büntetőivel 43-26. Szegedi időkérés.kosara után 45-26 a félidő, hatalmas tapsot kap a csapat már a félidőben is.Juhos elhozza a labdát a feldobásnál.! Egy blokkal kezd, majd dob egy hármast, Boltics fogja is a fejét 3-0. Budimir, majd5-2. Csirics és Budimir dob hármast 8-7., ott a harmadik is! 11-7. Megint Csirics!!! Egykezes zsákolás! 37 évesen! 13-7. Sarlija kosarával 13-11.viszont válaszol. Megint mi jövünk: Boltics felteszi,bezsákolja, parádé 18-11. Bolticstól jön a tripla megint 21-11. Közte tíz!, ez is hármas. negyedik neki!remek csellel veri át Sarliját 26-13. Boltics indít,felteszi, álomszerűen kezdenek a szegediek 28-13. Sérülése után visszatér a pályára Révész Ádám. Csirics passzol,kosárral kezd 30-13.hármasával zárul a negyed! 33-13.

Korábban

Véglegessé vált a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapatának menetrendje a középszakasz középházában. Az összes idegenbeli bajnokinál is megszületett a megállapodás. Hét meccs vár a Szegedre a következő bő egy hónapban, az első mindjárt ma, hazai pályán.A Pécs ellen játszanak az újszegedi sportcsarnokban, méghozzá győzelmi kényszerben. A rájátszást érő nyolcadik helyen jelenleg ötvenszázalékos mérleggel, 13 győzelemmel és 13 vereséggel áll az Atom- erőmű. Nem nehéz kiszámolni, hogy ugyanilyen mérleghez a hátralévő hét mérkőzéséből hatot meg kellene nyernie a jelenleg 11 sikerrel és 16 kudarccal álló Szedeáknak.Ehhez továbbra is szükség lesz a többiek mellett Josh Fortune kiváló játékára: az amerikai légiós a BB1.hu szakportálnál bekerült az alapszakasz legjobb csapatába Darrin Govens (Falco), Perl Zoltán (Falco), valamint az exszegedi Tomiszlav Ivosev (Kaposvár) és Ryan Watkins (Sopron) mellé.ma, 18: Szedeák–Pécs, április 14., szombat, 18: Atomerőmű–Szedeák, április 24., kedd, 18: Kaposvár– Szedeák, április 28., szombat, 19: Szedeák–Zalaegerszeg, május 2., szerda, 18: Pécs–Szedeák, május 4., péntek, 18: Szedeák–Atomerőmű, május 12., szombat, 18: Szedeák–Kaposvár.