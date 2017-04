Nagy Ádám, a forduló gólvadásza

A nyolc csongrádi találatból a második, a hatodik és a hetedik gól fűződött Szőregen Nagy Ádám nevéhez.– Az első gólnál egy kapu előtti kavarodás után került elém a labda, amit egy igazítás után a hosszúba lőttem– emlékezett vissza Nagy Ádám – A második és a harmadik találatomnál remek mélységi indításokat kaptam, egyedül vezettem a kapusra a labdát, majd ellőttem mellette. Hogy miért nem cseleztem? Pedig sokszor felrótták már nekem, hogy talán hamarabb kellene passzolni, de most az villant be mindkétszer: rúgjam el.A támadó eddig mindössze hat gólt szerzett a hétvégi triplával együtt.– Ebből az utóbbi három fordulóban ötször találtam be – mondta a csongrádi játékos. – A tavasz jobb, mint az ősz, amikor sem mentálisan, sem fizikailag nem voltam a csúcson. A télen magamban kerestem a hibát,és a hozzáállásbeli változás eredménye ez a teljesítmény. Minden meccsünket meg kell nyernünk a bajnoki címhez, de még akadnak nehéz mérkőzéseink. Idesorolom hazai pályán az Algyőt és az Ásotthalmot, idegenben pedig a Szentest mint presztízsmeccset és az SZVSE-t. Nem hibázhatunk.