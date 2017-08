NB III: rangadón ikszelt a HFC

A harmadosztály előző idényének negyedik helyezettje fogadta a tavalyi ötödik HFC-t, vagyis rangadóval indult a 2017/18-as szezon Máté Péterék számára.



A fejes gólok meccse volt. A Dunaújváros 0–0-s félidő után az 55. percben szerezte meg a vezetést. Egy pontrúgás után visszakerült az oldalvonal mellé a labda, majd a beadásra a hazaiak hórihorgas játékosa, Csendes Péter érkezett a legjobban, és fejelt a vásárhelyi kapuba. Nem adódott sok helyzet a vendégek előtt, de jól sáfárkodtak a lehetőségeikkel. A 84. percben éppen a Dunaújvárosból a HFC-be igazoló Ablonczy Gerjén érkezett kiválóan egy oldalról jövő szabadrúgásra. A 24 éves középpályás megelőzte a védelmet, és a rövidbe fejelte a labdát. Egy éve a Dunaújváros hazai pályán 2–0-ra nyert a Csongrád megyei csapat ellen, Ablonczy akkor is betalált.



A második fordulóban is pikáns összecsapás vár Major László együttesére. Papíron hazai pályán, de a vásárhelyi stadion fedett lelátójának építése miatt a Makó elleni bajnokit máshol rendezik. Az előzetes tervek szerint Makón kerülhet sor a mérkőzésre, de ha az MLSZ úgy dönt, akár még Hódmezővásárhelyen is lehet, hivatalos döntés kedd este születik az ügyben.



Major László: – Sikernek könyvelem el, hogy Dunaújvárosból ponttal tudtunk távozni. Meglátásom szerint nem sok csapat fog itt pontot vagy pontokat gyűjteni az előttünk álló szezonban.