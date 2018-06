Négy ob-érmet szerzett a Haász SZUE

– Tudom, hogy egy ilyen hasmenéses vírus után ez is szép eredménynek számít, de csalódott vagyok – kezdte értékelését Olasz Anna.



– Nem pánikoltam a betegség miatt, persze a verseny előtt is éreztem, hogy nincs minden rendben, és a vízben is látszott, hogy mennyi energiát kivett belőlem ez a probléma. Ettől függetlenül az utolsó 1000 méterig tudtam tartani az eltervezett taktikát, és ott álltam, ahol akartam. Ekkor viszont ritmust váltott a mezőny, ehhez pedig már nem maradt bennem elég erő. Most két dologra kell figyelnem: pozitívnak kell maradnom és mihamarabb meg kell gyógyulnom.



Az esemény a magyar úszás napja is volt egyben, ahol a többi szegedi is remekelt: a világkupán elért 29. helyezésével Vas Luca a junior-ob ezüstérmese lett, míg a 31. pozíciót elérő Szilvási Gréta bronzérmes lett korosztályában. Farkas Tamás a világkupán elért helyezésével ötödik lett a felnőtt magyar bajnokságban.



A 7,5 és 5 km-es távokon is megrendezték Balatonfüreden a juniorbajnokságokat, és egy aranyérem is jutott a Haász SZUE csapatának: a fiúk 7,5 km-es távján Fábián Milán magyar bajnok lett. A nyílt vízi ob-t így minden korosztályt figyelembe véve 1 arany-, 1 ezüst- és 2 bronzéremmel zárták a szegediek, az egyesületek közötti pontversenyben összesítésben harmadikok lettek.



– A felnőttek között Olasz Anna, a juniorok között pedig Vas Luca és Fábián Milán biztosan képviseli Szegedet az Európa-bajnokságon, de még Szilvási Grétának is van esélye a kerettagságra, erről később a szövetség dönt – kezdte mestermérlegét Gellért Gábor.



– A Haász SZUE versenyzői közül még Farkas Tamás is ott lesz a kontinensviadalon, szerb színekben. Ruzsa Bencére nagyon büszkék vagyunk, hiszen rendkívül fiatalon teljesített egy kifejezetten nehéz versenyt! Olasz Anna előtt is le a kalappal, az állapotához képest az is nagy eredmény, hogy végigúszta a távot, tisztes helytállás volt tőle, óriási akaratereje van.



Vas Luca és Szilvási Gréta eredményeinek nagyon örülök, hiszen az időeredményeik alapján benne volt a pakliban a dobogós helyezés, de ezért kemény versenyben meg is kellett küzdeniük. A nyílt vízi szakág szövetségi kapitányaként arra is nagyon büszke vagyok, hogy egyre népszerűbb ez a sportág, a tavalyi ob-n 61 induló volt Balatonfüreden, idén pedig már 91 úszó állt rajthoz – zárta az értékelést a vezetőedző.