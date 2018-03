Nem dőlhetett hátra: a szegedi Oláh Bence tudta, milyen szerep várhat rá a Pjongcsangi téli olimpián

Vélemény

Szabó Krisztián, a Szeged KE edzője



– Bence tisztában volt a kiutazás előtt is azzal, hogy ha nem történik egészségügyi probléma, a régóta összeszokott négyes összetétele nem változik. Értelmes fiatalember, aki tudta, nehéz a kvartettbe kerülni. Életkorilag neki belefér még bőven a következő olimpia, ő is azon gondolkodik, hogy folytatja, és belead mindent.

Mosolyog. Oláh Bence higgadtan értékelte az olimpiát. Fotó: MOB.hu

Ott volt az olimpián, amelyen a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó 5000 méteren aranyérmet nyert, mégsem kapott aranyérmet. Érdekes helyzetet élt meg a szegedi Oláh Bence, aki Pjongcsangban a Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor kvartett tartalékjaként végigkövette az eseményeket, ám egy kört sem tett meg a versenyen.– Úgy mentem el az olimpiára, hogy tisztában voltam vele, ez a négyes áll fel az elő- döntőben és a döntőben is. De ez nem jelentette azt, hogy hátradőlhettem, illetve egy pillanatig sem fordult meg a fejemben, hogy innentől lazítás van, és élvezem az olimpiát. Egyeztetve az edzőkkel úgy készültem, úgy időzítettem, hogy a futamokra csúcsformában legyek; ha bármi történik, és szükség van rám, akkor be tudjak lépni. Mindkét alkalommal ott voltam teljes felszerelésben, bemelegítve a pálya szélén. Mindkét váltót úgy néztem végig, hogy ott állt mellettem a másik három srác is a másik három csapatból, szintén teljesen felöltözve várva az esetleges beugrásra. Nincs bennem semmi ellenérzés, szerintem ez így normális. Nagyon megérdemelték a srácok ezt a győzelmet. Aztán hátha négy év múlva... – nyilatkozta a Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának a szegedi származású sportoló.Oláh nyolcévesen kezdett Szegeden gyorskorcsolyázni, a 2013-as Universiadén aranyérmes lett a váltó tagjaként, valamint 2016-ban Calgaryban is a világkupában. A Semmelweis Egyetem ötödéves orvostanhallgatója az MTK Európa-bajnoki ezüstérmes (2015, 5000 méteres váltó) sportolója.