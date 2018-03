Nem fárad és nem öregszik az egykori szegedi pólós: Vindisch Ferenc korrekordot dönthet az OB I-ben

Elnyűhetetlen. Vindisch (középen) Szegeden is remekelt. Fotó: Török János

Elnyűhetetlen, vezéralkat és rutinos, de jól jönne most a fiatal hazaiaknak – ez járt a fejünkben szombaton a ContiTech Szeged–Kaposvár mérkőzésen, hiszen saját szemünkkel láthattuk: Vindisch Ferenc nem öregszik, sőt! A 39 éves vízilabdázó kulcsszereplője csapatának, amely egyébként karnyújtásnyira – egyetlen gólra – volt attól, hogy az alapszakasz végén a felsőházba jusson. – Ha nálunk lenne, lehet, nyertünk volna – ilyen véleményt is hallottunk a meccs után, és cseppet sem tűnt túlzásnak.– Nagyon szerettem a városban élni, a barátnőm is szegedi, de Kaposváron most kiváló helyen vagyok – mondta Vindisch Ferenc, aki a negyedik szezonját tölti a somogyiaknál. – Ez a leghosszabb idő, amit egy helyen töltök, és a jövő évre is aláírtam. Ez azt jelenti, hogy negyvenesztendősen is élvonalbeli vízilabdázó leszek, de nem akarok itt megállni. Jó egészségnek örvendek, bírom a gyűrődést, semmi sem szól amellett, hogy már a visszavonulásomat fontolgassam. Évekig szeretnék még a legfelsőbb osztályban szerepelni, talán még korrekordot is dönthetek. Motiválnak az itt kitűzött hosszú távú célok, nem szeretnék a másodosztályba menni, hogy jobban essen a vacsora. Ráadásul a kaposvári vezetőség pozitív szemlélete és a kisvárosi élet is szívet melengető a számomra – nyilatkozta a KEK-győztes pólós.Vindisch 2010-ben igazolt Szegedre, két szezonon át a Tisza-partiak erőssége, a szurkolók egyik kedvence volt. Akkoriban még BL-szereplő volt a csapat.– Elszomorít, ha a tabellára nézek, nem szeretném, hogy kiessen a Szeged, a magyar vízilabda egyik vidéki fellegváráról beszélünk. Persze megértem azt is, ha így jut a klub lélegzetvételnyi szünethez, hogy újra megerősödjön, remélem, ez lesz majd a forgatókönyv – hangsúlyozta Vindisch.A többszörös magyar válogatott pólós kapcsán az észak-amerikai vonal elkerülhetetlen téma, főleg ha a játékoskarrier utáni élet kerül szóba, hiszen édesapja vízilabda-iskolát vezet Kanadában.– Beszéltünk már róla, hogy ott folytathatnám, neki segítenék, hiszen épp most tanulok a hazai szövetség edzőképzésében. A család szempontjából ez helyesnek is tűnhet, de az érzelmeket sem lehet kizárni egy ilyen döntésből, és most úgy gondolom, szívesebben élnék itthon. Meglátjuk, ez a téma még odébb van, sokáig akarok még játszani – zárta a beszélgetést Vindisch.