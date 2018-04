Női vízilabda OB I: Rosszak a Szentes emlékei, de így is összejöhet az 5. hely

Koncentráció és akarat. Erre lesz nagy szüksége a Szentesnek az Eger ellen. Fotó: Vidovics Ferenc

Két fájó vereség emlékével utazik ma Egerbe a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata. Ma veszi kezdetét a rájátszás második köre, amelyben – ahogy várható volt – az Eger lesz az ellenfél, a tét pedig az ötödik hely megszerzése. A két győzelemig tartó párharcot azért kezdik rossz előjelekkel a Kurca-partiak, mert az alapszakaszban a hevesiek ellen mindkét találkozójukat elvesztették, méghozzá minimális különbséggel. Egyik meccs forgatókönyve rosszabb volt, mint a másiké: az idegenbeli derbin három perccel a vége előtt még vezetett a Szentes, míg a hazai összecsapáson 2–7-re engedték meglépni a riválist, és hiába küzdöttek hősiesen, egyenlíteni már nem tudtak.Ezúttal sem a rossz kezdés, sem a rossz hajrá nem fér bele, először ma 19 órától idegenben kell bizonyítani, hogy tanultak az eddigi hibákból. Az egyik fél két győzelemig tartó párharcában tehát az Egernél van a pályaelőny, főként a már említett vereségek miatt, így a szentesieket nem kell külön feltüzelni az elkövetkező csatákra. Pénteken jön a második felvonás, egy esetleges harmadik találkozó pedig hétfőn dönt az ötödik hely sorsáról. Óriási csatákat hozott a két fél bajnokija ebben a szezonban is, így a küzdelem és az akarat diadala is lehet egy szentesi siker, Vidumanszky László vezetőedző épp ezért is közelítette meg a meccs beharangozását a BVSC ellen nyújtott teljesítmény felől.– Le a kalappal a csapat előtt a BVSC ellen nyújtott játéka miatt. Ha az ott mutatott produkciót meg tudjuk ismételni, az ötödik hely elérhető – véli a mester.A női bajnokság másik Csongrád megyei illetőségű párharca már jóval kevesebb izgalmat tartogat. A hetedik helyért szintén az egyik fél második győzelméig tartó csatában játszik az SZTE Taylor&Nash, ellenfele pedig az az UVSE II. lesz, amelyet az alapszakaszban mindkét alkalommal simán le tudott győzni: idegenben 14–8-ra, otthon pedig 18–11-re. Ma 17.45-kor a SZUE-ban csobbannak vízbe Lengyel Dominikáék, és minden bizonnyal ez lesz az utolsó hazai találkozójuk a szezonban, hiszen a papírforma azt ígéri, hogy a második, idegenbeli meccsen a szegediek be is gyűjtik a hetedik helyet.A férfi élvonalban ugyan pihenő van, de a Metalcom-Szentes ma 19.30-tól így is játszik, hiszen az OB I középszakaszának második fordulójából elhalasztott meccset pótolja a Kaposvár ellen. A somogyiaknál akkoriban nagyon sokan megbetegedtek, ezért kérték a halasztást, így az előző fordulóban elszenvedett vereségért rögtön vissza is vághatnak Pellei Frankék. Jó lenne, ha sikerülne, hiszen zsinórban három bajnokit vesztettek el a Kurca-partiak, és szeretnének kimászni a gödörből.