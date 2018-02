Olimpiai pontszerző lett Jászapáti Petra

VERSENYKOMMENT



Jászapáti Petra (a Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzője):

– A döntő előtt az volt a célkitűzésem, hogy a futam után ne bánjak meg semmit, és ne ijedjek meg attól, hogy klasszisokkal versenyzem. Bátran akartam versenyezni, ami sikerült. Ha lehet ezt mondani, ez nekem még nagyobb boldogság, mint hogy pontszerző lettem. Minden futamra úgy mentem ki, hogy ez lehet az utolsó, ki kell adnom magamból mindent.

Egy B döntő már milyen szép lenne! – ezzel a gondolattal ültünk a tévé elé szombaton, hiszen a téli olimpián a női gyorskorcsolyázók 1500 méteres távján ez lehetett a reális célkitűzés Jászapáti Petra számára. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzője első futamában hozta is a kötelezőt, és második helyen jutott az elődöntőbe, ahol viszont már klasszisok során kellett megelőzni egy A döntős szereplésért.Sokáig izgultunk, hogy egyáltalán a B finálé összejöjjön, hiszen az utolsó pár körig hatodik helyen korcsolyázott a 19 esztendős olimpikon. A kivárás meghozta a gyümölcsét, két riválist meg tudott előzni, negyedik helye pedig az utolsó körre már teljesen biztosnak tűnt, így a B döntős szereplés is.Olyan érzése volt az embernek, hogy ha egy kis kockázatot vállalna Jászapáti, akár előrébb is végezhetne, de ő jól érezte: bőven lehet még kizárás és/vagy esés az utolsó métereken, hiszen a legnagyobb nevek csak az A döntővel lennének elégedettek.Így is lett: az utolsó kanyarban a brit Elise Christie és a kínai Li Csin-jü összeütközött és elesett, így a szegedi sportoló a második, A döntőt érő helyen ért célba. Ekkor láthatóan még fel sem fogta, mi történt, szegedi edzője, Szabó Krisztián pedig még másnap is a „hihetetlen" jelzővel illette tanítványa szereplését. Na persze nem csak a bravúros döntőbe jutás miatt, hiszen a finálé után is volt minek örülni.A Nemzeti Sport helyszíni interjújából kiderült, hogy az olimpiai döntő a felénél tartott, amikor Jászapáti számára beugrott, hogy hol is van. Egy pillanatra ettől megtorpant, de nem adta fel, hiszen tudta: egy ellenfelet meg kell előzni, hogy olimpiai pontszerző legyen.Ez sikerült is, és nem akárkit utasított maga mögé, az olaszok olimpiai bajnok klasszisát, Arianna Fontanát előzte meg, ezzel a pontszerzés még nagyobb bravúr lett.Szűk elit tagja lett ezzel Jászapáti, hiszen a szegedi versenyző a negyedik olyan magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó lett, aki egyéniben olimpiai pontot tudott szerezni, erre korábban csak Huszár Erika (2006, 2010), Knoch Viktor (2006) és Liu Shaolin Sándor (2018) volt képes.Utóbbi magyar versenyző szintén az A döntőig menetelt a férfiak 1000 méteres számában, de a 8. helyen végzett, ugyanis kizárása miatt a B jelű finálé végére sorolták. Liu Shaolin Sándor a mezőny végére került, türelmesnek kellett lennie, majd a hajrában megpróbált előzni. Sajnos azonban harmadmagával elesett a kockázatos előzésnél, így végül az ötödik helyen ért célba, viszont ezt a pozíciót nem tarthatta meg, a bírák ugyanis a magyar világbajnokot látták szabálytalannak az esetnél.– Örültem a döntőnek, nagy dolog ez is. Nem akartam, hogy kizárjanak, sajnos így alakult. Az elejére akartam menni a rajt után, ezt a taktikát beszéltük meg az edzőmmel, de nem sikerült – mondta az M4 Sportnak Liu Shaolin Sándor.1. Csoj Min Dzsong (Dél-Korea) 2:24.948 perc,2. Li Csin-jü (Kína) 2:25.703, 3. Kim Boutin (Kanada) 2:25.834, 4. Kim Al Ang (Dél-Korea) 2:25.941, 5. Jorien Ter Mors (Hollandia) 2:25.955, 6. Jászapáti Petra 2:26.138,1. Samuel Girard (Kanada) 1:24.650 perc, 2. John-Henry Krueger (Egyesült Államok) 1:24.864, 3. Szo Ji Ra (Dél-Korea) 1:31.619, 4. Lim Hjo Dzsun (Dél-Korea) 1:33.312, ...8. Liu Shaolin Sándor (kizárva).