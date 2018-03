Pályán az utánpótlás: extrát nyújtott az FKSE-Algyő, idegenben nyert a Kosársuli

Idegenbeli siker



Széchenyi Egyetem Győr (13.)–Vásárhelyi Kosársuli (14.) 88–91 (19–18, 26–21, 17–22, 26–30)

Férfi kosárlabda NB I/B, Piros csoport, 21. forduló. Győr, 25 néző. Vezette: Tóth, Sabáli, Benedek.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 21/6, Bálint 6, Vas 13/9, Varga 6/3, MILETICS 17. Csere: Horvát 2, Pavlovics 4, MOLNÁR 16/3, Kun, Rostás, Béres 6/3. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Fura érzés újra nyerni idegenben. Nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen. Ezért a győzelemért megdolgozott a csapat. Voltak hullámvölgyek, de most nem estünk össze. A kritikus pillanatokban mindig villant valaki. Gratulálok a csapatnak!



Folytatták a jó játékot



Ózd (8.)–ContiTech FKSE-Algyő (5.) 27–31 (16–17)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Ózd, 300 néző. Vezette: Szakállas, Varasdi.

ContiTech FKSE-Algyő: MIKLÓS – BALDA 7/2, Gazsó 1, Magyar, VALACZKAI 4, SÁNDOR 1, Temesvári 4.

Csere: Gera (kapus), Döme 6, Vancsics 4, Simon 2, Kocsis 2/1, Ambrus, Dolezsál, Velky. Edző: Kovács István.

Kovács István: – Most már utólag elmondhatom, hogy a csapatnak nagyon jót tett a Kecskemét elleni győzelem, mert tudtuk folytatni az ottani utolsó 15 percben mutatott játékunkat. Kellett hozzá, hogy az első félidő huszadik perce körül védekezési rendszert váltottunk. Ennek a második félidőben érett be a gyümölcse.



Nem elég a védekezés



Kecskemét (6.)–MOL-PICK Szeged U20 (13.) 25–20 (13–7)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Kecskemét, 250 néző. Vezette: Hantos, Rózsahegyi.

MOL-PICK Szeged U20: NAGY – Sunajko 4, Götz 2, Dimovics 1, Martonosi 1, SZILÁGYI 4, Csernai. Csere: MARÓTI 6, Vetési 1, Benák 1. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – A védekezésünkkel összességében elégedett vagyok, de a támadójátékunk több meghatározó pozícióban kritikán aluli volt, így nem is lehet idegenben mérkőzést nyerni. Sajnos meccsről meccsre mindig csak két-három játékos képes elfogadható teljesítményt nyújtani, a személyük mindig változik.



Álmosan is nyertek



PC-Trade Szeged KKSE (2.)–Nyíradony (9.) 27–23 (16–12)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Győr, Hadas.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó – Berta 2, Speth 2, Bárány 2, Mikó 4, Dajka 4/1, Miklós 6. Csere: Bató, Nagy, Egervári 1, Zsikó 1, Scheffer 2, Takács 3, Balogh. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Végig álmosan játszottunk. Szerencsére így is tudtunk nyerni.



Fordított a KSZSE



KSZSE (13.)–HLKC (12.) 28–27 (11–17)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Sándor, Simó.

KSZSE: Kothencz – Farkas 2, BALOGH VIV. 3, BALOGH VIK. 5, Szűcs B. 1, Csoknyai 1, SZŰCS D. 7/4.

Csere: FODOR (kapus), CSÁKI 4, Karácsonyi, Dobó 2, Lukács 2/1, Hős, Szabó 1, Mike, Kónya. Edző: Gaál Adrienn.

HLKC: Dömény-Veress – Török 8, Nagy 2, Szepesi 5, Herceg 7, Lovistyék 3, Székesi 1. Csere: Ádász (kapus) 1, Kandó, Mihajlov, Horváth, Bálint, Becsei, Kovács. Edző: Varga József.

Gaál Adrienn: – A sírból hoztuk vissza a két pontot.

Varga József: – Taktikai fegyelmezetlenségeink sorozata okozta a minimális, de nem várt vereségünket.



Óriási meglepetés



Mezőtúr (1.)–ContiTech Makói KC (11.) 27–28 (12–17)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Mezőtúr, 200 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

ContiTech Makói KC: Balán – Szilágyi 5, Szécsi 4, Vikor 1, Endrei 9, Petrás 3, Szabó 2. Csere: Dani (kapus), Jártass 1, Dóczi, Zsiga 3. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Tartalékosan, három mezőnyjátékos cserével hajtottuk végre a bajnokság eddigi legnagyobb meglepetését. Azt tudtam, hogy 45 percig bírjuk majd a kamikáze-kézilabdát, és az utolsó 15 perc a túlélésről szól majd, de jól sáfárkodtunk az erőnkkel, és a végére egy gól megmaradt a hétgólos előnyből. Óriásit küzdöttek a játékosaim!



Extrát nyújtottak



Csorvás (3.)–FKSE-Algyő (1.) 26–39 (7–21)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Békéscsaba, 30 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth.

FKSE-Algyő: DÁVID D. – DRAXLER 3/1, VELKY 9, DÁVID ZS. 3, KOZMA 5, GERCSÓ 4, ARACSI 11. Csere: Aradi (kapus), Dankó 3, Vér 1, Csányi, Faragó, Fejes, Molnár. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – A szezon legjobb első félidejét játszottuk, többen extra teljesítményt nyújtottak, és már az első játékrészben eldöntöttük a rangadó sorsát. A második félidőben mindenki játéklehetőséget kapott. Egy japán katonai idézettel zárnám: „Győztes csata után húzd szorosabbra a sisakod szíját!".



Hozták a kötelezőt



Makói KC (4.)–Szeghalom (11.) 24–18 (14–11)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Mazzag, Parádi.

Makói KC: CSEH, KÁDÁR (kapusok), DEBRECZENI 8, NAGY N. 3/1, Antal 2, RÓZSA 3, Kozserán K., Draxler R. 5/2, DRAXLER D. 3, Nagy F., Dénes, Hadobás, Szél. Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – A kötelező győzelem terhe mindig nehezebbé teszi a játékot. Most is így történt, de a győzelmünk egy percig sem volt kérdéses. A meccs végére már gólokban is mutatkozott a két csapat közötti különbség. Eddig volt viszonylag könnyű dolgunk, most jönnek a nehezebb mérkőzéseink.



Elindult a hadjárat



HVSC (10.)–Kaposvár (9.) 12–11 (4–2, 3–3, 3–4, 2–2)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 15. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Pásztor, Berki.

HVSC: Ujházi (10 védés) – LEHMANN 4, Hajdú 1, Nádasdi Z., Nádasdi G., Tar, VIGH 1. Csere: Benkő, Szabó 1, Gundl, MARKÓ 3, Beleon, WERNER 2, Könyves. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – A mi dicsőséges tavaszi hadjáratunk 2018. március 10-én 19 órakor kezdődött.



Átlépték az árnyékukat



HÉP-Röpke SE–Szegedi RSE 3:0 (17, 19, 14)

Női röplabda NB II, rájátszás, 2. forduló, Kecskemét.

Szegedi RSE: Kaszás, Vass, Fürdök L., Molnár, Baráth, Kovács-Fiskus. Csere: Sipka (libero), Cseh, Fürdök N., Hűse. Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – Küzdelmes mérkőzésen maradtunk alul a jól játszó Kecskeméttel szemben. Sajnos minden szettben bennragadtunk egy-egy állásban, amikor az ellenfélnek sikerült meglépnie. Gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez és a bajnoki címhez, a lányaimnak pedig a küzdelemhez. Most sikerült átlépnünk a saját árnyékunkat.



Döntetlen Szentesen



Szentesi TE (7.)–ZTE (1.) 4:4 (2999:3050)

Női teke szuperliga, 17. forduló, Szentes.

A szentesi pontszerzők: Seres (535 fa), Katona (499), Dóczi (497), Marsi (541).



Sima szegvári siker



Gyula (10.)–Szegvár (8.) 1:7 (3111:3178)

Férfi teke NB I, Keleti csoport, 17. forduló, Gyula.

A szegvári pontszerzők: Vigh (562 fa), Puskás (537), Rácz (546), Óhát (521), Szabics (534).